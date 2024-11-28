دبي تستقبل 15 مليون زائر خلال 10 أشهر بنمو 8%

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 14.96 مليون زائر دولي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنمو 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 13.9 مليون زائر، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

وأظهر التقرير أن فنادق دبي واصلت تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 77% خلال الفترة من يناير الى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع متوسط إشغال 76% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 35.15 مليون ليلة مبيت خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 34.19 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 3% مقارنة مع العام 2023، في حين بلغ متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2024 نحو 3.6 ليال فندقية مقابل 3.8 ليال في الفترة ذاتها من العام 2023.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 502 درهم مقارنة بـ 488 درهما في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة الى 386 درهما مقابل 373 درهماً في 2023.

وتواصل دبي تسجيل أرقام قياسية في أداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين الأمر الذي يؤكد التزامها بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والارتقاء بالدور الرئيسي لقطاعي السياحة والضيافة لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في دبي.

الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر الماضي، 152.5 ألف غرفة فندقية، بنمو 2% مقارنة مع 149.07 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2023. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 1% إلى 827 منشأة فندقية بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 818 منشأة في نفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 53.7 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 43.2 ألف غرفة فندقية ضمن 195 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.1 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.9 ألف شقة ضمن 80 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 108 منشآت.

المناطق

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 20% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي بنحو 2.9 مليون زائر، تليها منطقة جنوب اسيا بنحو 17% من اجمالي عدد الزوار(2.5 مليون زائر)، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 15% (2.2 مليون زائر) من مجمل الزوار القادمين الى دبي، و14% من منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية (2 مليون زائر) و12 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (1.7 مليون زائر)، و10% من دول شمال وجنوب شرق آسيا (1.4 مليون زائر)، وصلت حصة الزوار القادمين من الامريكيتين 7% (986 ألف زائر)، و5% من أفريقيا (713 ألف زائر)، ومن استراليا 2% من مجمل عدد زوار دبي بنحو 292 ألف زائر.

ويأتي ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال العام الجاري نتيجة الاستراتيجيات الشاملة التي اعتمدتها الإمارة ونفذتها في عدد من الركائز الأساسية لقطاع السياحة، بما في ذلك الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، فضلاً عن مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى.