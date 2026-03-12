دبي.. سوق الإيجارات يتحدى التوترات الإقليمية

1200 استفسار من مستأجرين خلال 8 أيام



يشهد سوق تأجير العقارات في دبي نشاطاً مستمراً رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن شركة الوساطة العقارية «بيترهومز» betterhomes.

وأظهرت أحدث بيانات التأجير لدى الشركة استمرار الزخم في السوق، حيث لا يزال حجم استفسارات المستأجرين يفوق عدد الوحدات المعروضة للإيجار. وخلال الأيام الثمانية الماضية فقط، سجلت «بيترهومز» أكثر من 1200 استفسار من مستأجرين محتملين، ما يعكس استمرار الطلب على المساكن للإيجار في مختلف أنحاء دبي، رغم أن بعض المستأجرين والملاك يتبنون نهجاً أكثر حذراً في اتخاذ قراراتهم.

وقال روبرت سيموندز، مدير قسم التأجير في «بيترهومز»، إن العديد من المستأجرين والملاك يسعون حالياً إلى توضيح الأمور المتعلقة بتجديد العقود، وهياكل الدفع، وعمليات الانتقال القادمة.

وأضاف سيموندز: «ندرك أن الكثيرين يبحثون عن الطمأنينة في الوقت الراهن»، وتُظهر بياناتنا أن سوق التأجير في دبي لا يزال نشطاً، ويستمر المستأجرون في البحث عن مساكن وتجديد عقودهم والانتقال إلى مساكن جديدة، مما يعكس مرونة السوق الكامنة.

وتابع، كما لاحظت الشركة تزايداً في مرونة بعض الملاك، لا سيما فيما يتعلق بخيارات الدفع، فالعقارات التي كانت تُسوّق سابقاً بشيك واحد أو اثنين، تُعرض الآن، في بعض الحالات، بخيارات دفع إضافية لتسهيل عملية جذب المستأجرين.

وذكر سيموندز: «أصبح السوق أكثر تنظيماً، لكنه لم يتوقف، في ظل الظروف الراهنة، يُعدّ التسعير الدقيق والمرونة والمعرفة العميقة بالسوق المحلي عوامل حاسمة».