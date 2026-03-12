«بي دبليو سي» لـ«البيان»: نواصل أعمالنا في المنطقة ومستمرون في خدمة عملائنا

أكدت شركة «بي دبليو سي» PWC الاستشارية البريطانية استمرار أعمالها في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الأوضاع عن كثب مع إعطاء الأولوية لسلامة موظفيها، مع تطبيق إجراءات احترازية مؤقتة عند الحاجة، بما في ذلك إتاحة العمل من المنزل

وقالت الشركة في ردها على استفسارات البيان: «نواصل أعمالنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تركيزنا المستمر على سلامة موظفينا».

وأضافت «وكغيرنا من العديد من المؤسسات، نتابع تطورات الوضع عن كثب، وقد قمنا بتطبيق إجراءات احترازية مؤقتة بما يتماشى مع التوجيهات المحلية عند الحاجة، بما في ذلك إتاحة العمل من المنزل حيثما كان ذلك مناسباً».

وتابعت «ونفخر في بي دبليو سي الشرق الأوسط بفرقنا التي تواصل دعم عملائنا في مختلف أنحاء المنطقة».