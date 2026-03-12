«دي بي ورلد»: ميناء جبل علي قادر على العمل بكامل طاقته رغم التوترات الجيوسياسية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أن ميناء جبل علي يعمل بكامل طاقته التشغيلية دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تراجع في حركة السفن القادمة في ظل استمرار تداعيات الحرب على إيران.

وأوضحت المجموعة، ومقرها دبي، أن الميناء قادر على مواصلة عملياته بكفاءة، إلا أن الحرب التي اندلعت قبل نحو أسبوعين عقب غارات جوية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أدت إلى اضطرابات في قطاعي الطاقة والنقل عالمياً، فضلاً عن إغلاق مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط والشحن البحري في العالم.

وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في بيان: إن البنية التحتية للميناء قادرة على العمل بكامل طاقتها، مضيفاً: إن الشركة تطبق إجراءات لإعادة توجيه بعض العمليات في المنطقة بهدف الحد من التأثيرات التشغيلية والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجه شركات الشحن ومشغلي الموانئ مرتفعة. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت الخميس أن مقذوفاً غير محدد أصاب سفينة حاويات على بُعد نحو 35 ميلاً بحرياً شمال ميناء جبل علي، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود على متنها.

وتعد دي بي ورلد من أكبر شركات تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم، إذ تدير عمليات في عدد من الدول من بينها كندا وبيرو والهند وأنغولا.

وعلى صعيد الأداء المالي، أفادت المجموعة بأن الأرباح العائدة لمالكي الشركة ارتفعت بنحو 43% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.07 مليار دولار، مدفوعة بأداء قوي لموانئها ومحطاتها إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات اللوجستية.

وأضاف نارايان: إن قطاع الموانئ والمحطات سجل أداءً قوياً مدعوماً بزيادة أحجام المناولة وتحسن العوائد، حيث ارتفعت الإيرادات لكل حاوية قياسية (20 قدماً) بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المماثلة. كما أشار إلى أن المجموعة قامت خلال عام 2025 بتوحيد أعمالها في قطاع الخدمات البحرية تحت العلامة التجارية الموحدة لـ«دي بي ورلد»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها مزوداً عالمياً متكاملاً للخدمات اللوجستية.

وأكد أن المجموعة تواصل توسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز التكامل بين منصتها التجارية وقطاع الخدمات اللوجستية عبر نموذج التشغيل «دي بي ورلد ون»، مع التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال والتميز التشغيلي ودعم العملاء في مواجهة التحديات الحالية، بالتوازي مع اقتناص فرص استثمارية تدعم النمو المستدام على المدى الطويل.