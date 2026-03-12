دبي .. بيع فيلا على الخارطة بـ 220 مليون درهم في جزر العالم

سجل السوق العقاري بدبي اليوم صفقة بيع قياسية لفيلا قيد الإنشاء بقيمة 220 مليون درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الفيلا تقع في منطقة جزر العالم ضمن مشروع "آمالي آيلند"، ويمتد العقار المكون من 7 غرف وصالة على مساحة 58,082 قدما مربعا وبذلك يصل سعر القدم المربع الواحد إلى 3788 درهماً.

ويأتي تسجيل هذه الصفقة القياسية في واحدة من أبرز الوجهات البحرية الفاخرة في دبي، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية في الخليج العربي، ما يعكس استمرار الثقة القوية للمستثمرين العالميين في سوق العقارات الفاخرة بالإمارة، ولا سيما في المشاريع البحرية النادرة ذات المعروض المحدود.

تطور شركة آمالي العقارية مشروع جزيرة آمالي في جزر العالم بتكلفة 2 مليار درهم ويضم المشروع 24 فيلا فقط، ومن المقرر إنجاز المشروع بالكامل في الربع الأول من عام 2027.

وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات الخميس 738 مليون درهم نتجت 198 صفقة.