مؤثرون غربيون: نشعر بالأمان في دبي

أكد مؤثرون أن دبي أكثر أمناً من العواصم الأوروبية رغم التوترات في الشرق الأوسط. وأوضح تحقيق نشرته «فايننشال تايمز» شمل مؤثرين أجانب حالة الأمان والاستقرار التي تتمتع بها الإمارة، وجاذبيتها ورونقها، وكانت رسالتهم: ثقة تامة بأمن دبي، ومستقبلها، كونها وجهة جاذبة للوافدين الطموحين.

وأضافوا أنهم يشعرون بالأمان ويعتزمون البقاء في المدينة، رغم الصراع في الشرق الأوسط، حيث تعمل الأسواق وسلاسل التجزئة والمتاجر ومراكز التسوق والشركات وفقاً للروتين اليومي المعتاد. وقالت إيزابيل أوكشوت، المحللة السياسية البريطانية: المحلات مفتوحة، والبضائع والسلع تملأ الأرفف، والناس يذهبون إلى أعمالهم كالمعتاد.