«سيتي بنك» لـ«البيان»: نواصل تقديم خدماتنا في الإمارات دون أي انقطاع

أكد سيتي بنك أنه يواصل تقديم خدماته لعملائه من دون أي انقطاع، مشيراً إلى انتقال موظفيه في دولة الإمارات إلى نموذج العمل الكامل عن بُعد، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وسلامة الموظفين.

وقال البنك في رده على استفسارات البيان «لقد كان الغالبية العظمى من موظفينا في دولة الإمارات يعملون عن بُعد، وقد انتقلنا الآن إلى نموذج عمل كامل عن بُعد لجميع الزملاء المقيمين في الإمارات، ونواصل تقديم خدماتنا لعملائنا من دون أي انقطاع».

وأضاف البنك «وجاء قرار إخلاء ثلاثة من مبانينا في دولة الإمارات استجابةً للمعلومات التي تلقيناها، وهو يتماشى مع التزامنا بإعطاء الأولوية لسلامة موظفينا، وقد تم التأكد من أن جميع الموظفين في أمان».



