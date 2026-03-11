بطل الملاكمة البريطاني أنتوني جوشوا ينتقل للعيش في دبي

أعلن أنتوني جوشوا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، قراره مغادرة المملكة المتحدة والاستقرار في دبي، في خطوة لافتة تؤكد جاذبية الإمارة العالمية للأثرياء والنجوم، حتى في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وجوشوا البالغ من العمر 36 عاماً، مولود في واتفورد لأبوين من أصول نيجيرية، مثّل بريطانيا وفاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، ووفقاً لصحيفة ديلي ميل فإنه اتخذ خطوة جريئة بالعيش والاستقرار في دبي .

وقد كُشِف عن هذه الخطوة من جوشوا في الأوراق التي قدمها يوم الجمعة لتأسيس إمبراطوريته التجارية التي تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني، والتي يُطلب منه فيها تحديد البلد الذي يقيم فيه.

تُظهر الوثائق أن جوشوا أصرّ على قراره بتغيير وضعه القانوني للإقامة حتى في خضمّ الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وعزت الصحيفة قرار جوشوا إلى أن مدينة دبي تتميز بطقسها الرائع ومرافقها العالمية، والتي تُعدّ عامل جذب رئيسي لمن يرغبون بالعيش فيها، كما أن الإمارة تحظى بشعبية كبيرة بين الأثرياء لعدم وجود ضريبة دخل بها.

حققت شركة جوشوا "سبارتا بروموشنز" أرباحاً بلغت 20.396 مليون جنيه إسترليني ودفعت 6.65 مليون جنيه إسترليني كضرائب في المملكة المتحدة في عام 2024.