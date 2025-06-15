فلاي دبي: استمرار تعليق الرحلات إلى 3 وجهات حتى 20 يونيو

قال متحدث باسم فلاي دبي: «تأثير الوضع الراهن في المنطقة على شبكة رحلاتنا مستمر، ما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات أو تعديل مساراتها أو تأخيرها نتيجة الازدحام في الممرات الجوية».

يستمر تعليق رحلات فلاي دبي إلى كل من إيران والعراق وإسرائيل حتى تاريخ 20 يونيو، كما نواصل مراقبة الوضع عن كثب في كل من الأردن ولبنان وسوريا، حيث تم تعليق الرحلات إلى هذه الوجهات إلى 16 يونيو.

لقد أعدنا تشغيل بعض الرحلات ضمن شبكتنا حيثما سمحت الظروف بذلك، ونواصل متابعة الأوضاع، وتقييم عملياتنا مع تطور المستجدات. نعتذر عن أي إزعاج قد تسببت به هذه التغييرات، ونُعرب عن تقديرنا لتفهم مسافرينا خلال هذه الفترة، وتبقى سلامة مسافرينا وطاقمنا على رأس أولوياتنا.

ننصح مسافرينا بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم، للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، كما ننصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال «إدارة الحجز»، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات.