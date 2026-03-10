216 % نمو عدد الشركات بالمناطق الحرة في عجمان خلال 2025

أعلنت هيئة المناطق الحرة في عجمان عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال 2025، في إنجاز يعزز من جاذبية الإمارة وجهة استثمارية رائدة، من خلال قفزة استثنائية وغير مسبوقة في عدد الشركات المسجلة، بزيادة 216% مقارنة مع 2024، فيما وصلت نسبة الإشغال بالمواقع الاستثمارية إلى 95%.

وارتفعت إيرادات الهيئة 17% عن العام السابق، مدفوعة بنمو عدد المستثمرين، ما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي وتنامي الطلب على الخدمات الاستثمارية التي توفرها الهيئة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان، إن النتائج التي حققتها الهيئة خلال 2025 تعكس نمواً ملموساً ونجاحاً كبيراً للمناطق الحرة في عجمان، خصوصاً من حيث عدد الشركات المسجلة، مدعومة بمجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المبتكرة المستندة إلى أحدث التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع رؤية عجمان الطموحة، ويعزز بيئة الأعمال في الإمارة.

وأشار إلى أن هذا النجاح يشكل دافعاً لمواصلة العمل على تقديم كل ما من شأنه توفير المستلزمات الحالية والمستقبلية لمجتمع الاستثمار في إمارة عجمان، بما يسهم في فتح آفاق واعدة أمام قطاع الأعمال والاستثمار، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في الإمارة.

وأكد التزام هيئة المناطق الحرة الثابت بمواصلة دعم وتعزيز البنية التحتية من مختلف النواحي، بما يسهم في رسم ملامح اقتصاد المستقبل المرن والمستدام، ويعزز من مكانة الهيئة كمركز رائد للأعمال والاستثمار عالمياً، وينسجم مع رؤية عجمان 2030.

تعزيز اقتصادي

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان، إن الأرقام التي حققتها الهيئة في 2025 تعكس رؤيتها الطموحة في مواصلة تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال إقليمياً وعالمياً، من خلال ما تتمتع به من بنية تحتية وتكنولوجية عصرية، ومحركاً أساسياً في هذا القطاع يواصل استقطاب المزيد من الاستثمارات ويعزز المشهد الاقتصادي لإمارة عجمان.

وأشار إلى أن هذه النتائج تجسد القفزة الكبيرة التي حققتها هيئة المناطق الحرة في عجمان، خصوصاً فيما يتعلق بالثقة الكبيرة من جانب المستثمرين، من خلال بيئة الأعمال الحيوية التي تتمتع بها الهيئة، والبنى التحتية المتينة والتشريعية المرنة التي توفرها لمجتمع الاستثمار، بما يعزز الاستدامة والتنافسية، ويرسخ حضور إمارة عجمان على الخريطة الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، مواكبة هيئة المناطق الحرة في عجمان لمختلف الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها دعم وتمكين المستثمرين والشركات، وتوفير بيئة جاذبة، وضامنة لنجاحهم ونموهم، كما تواصل الهيئة تأمين مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة والمتكاملة، بما يضمن تعزيز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات، ويدعم مسيرة النهضة الشاملة في إمارة عجمان.

متانة اقتصادية

من جانبه أكد إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، أن النتائج التي حققتها الهيئة في 2025 تعكس متانة البيئة الاقتصادية، والدعم المتواصل الذي تحظى به منظومة الاستثمار في الإمارة، مؤكداً أن تلك المؤشرات الإيجابية، لا سيما في عدد الشركات المسجلة، تعكس الثقة المتزايدة من مجتمع الأعمال في عجمان، كما تؤكد نجاح الاستراتيجيات التي تنتهجها الهيئة لتوفير بيئة استثمارية مرنة وتنافسية تدعم نمو الشركات واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وشدد المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، نواصل العمل على تطوير خدماتنا وتعزيز البنية التحتية للمناطق الحرة، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي للإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.