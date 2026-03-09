"إتش.إس.بي.سي": ثقة البنك في الخليج لم تتغير وسط حرب إيران

قال الرئيس التنفيذي ​لبنك "إتش.إس.بي.سي"، اليوم الاثنين، إن البنك لا ‌يزال ​واثقاً في الآفاق الاقتصادية لدول الخليج، في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة والشرق الأوسط بأسره لمواجهة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران.

وقال جورج الحديري: "ثقة إتش.إس.بي.سي ⁠في أساسيات مجلس التعاون الخليجي ومستقبله لم تتغير"، وذلك في أول تعليق من رئيس بنك دولي حول الأزمة المتفاقمة.

ومثل عدد ‌من المقرضين الدوليين، سعى بنك إتش.إس.بي.سي إلى التوسع في منطقة الخليج، وسلط الضوء على ‌المنطقة باعتبارها عنصراً أساسياً في استراتيجية المجموعة ‌الأوسع نطاقاً للاستفادة من الصفقات العالمية بين ‌المناطق وتدفقات رأس ‌المال لتعزيز الربحية الإجمالية للبنك.

ولا يكشف إتش.إس.بي.سي عن مساهمة الشرق ​الأوسط في ‌أرباحه، لكن حسابات ​رويترز استناداً إلى أرقام الشركة ⁠أظهرت أن أعماله في الإمارات والسعودية، التي تمثل غالبية نشاطه في المنطقة، ساهمت بخمسة بالمئة ​من ⁠إجمالي ⁠أرباح المجموعة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقال الحديري في بيان اليوم الاثنين: "يظل بنك إتش.إس.بي.سي ⁠واثقا في دول مجلس التعاون الخليجي وفي قوة المنطقة ومرونتها وأنها واعدة على المدى الطويل. وما زلنا نعتقد أن السنوات المقبلة ستجلب استقرارا ونموا وازدهارا".

وأخبر الحديري المستثمرين ‌في مؤتمر عبر الهاتف عقد في 25 فبراير أن "ممر ​آسيا والشرق الأوسط أصبح محوراً محدداً للنمو العالمي"، مضيفاً أن الإمارات كانت من بين الأسواق الرئيسية لاستراتيجية البنك لزيادة رسوم إدارة الثروات.



