دبي.. شقة على الخارطة تُباع بـ92.5 مليون درهم

يواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي تسجيل أداء قوي، حيث شهد السوق اليوم صفقة لافتة تمثلت في بيع شقة فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 92.5 مليون درهم، في مؤشر جديد على استمرار الطلب على الأصول السكنية عالية القيمة رغم التوترات الإقليمية.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الشقة تقع في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع Armani Beach Residences at Palm Jumeirah، وتضم 5 غرف وصالة، وتمتد على مساحة 11,521 قدما مربعا، بسعر يقارب 8,028 درهماً للقدم المربعة.

وتعكس هذه الصفقة استمرار اهتمام المستثمرين بالعقارات الفاخرة في الإمارة، ولا سيما المشاريع المميزة في الواجهات البحرية والمواقع الأكثر طلباً.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة المبيعات العقارية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين نحو 1.8 مليار درهم نتجت عن 476 صفقة، ما يؤكد استمرار الزخم في سوق دبي العقاري وتواصل نشاطه القوي.