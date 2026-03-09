حركة طبيعية وإقبال على المراكز التجارية في الإمارات

شهدت المراكز التجارية في دولة الإمارات حركة نشطة وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والزوار، في مشهد يعكس استمرار النشاط الاقتصادي والحياة اليومية بصورة طبيعية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتحولت المراكز التجارية من مجرد أماكن للتسوق إلى وجهات متكاملة تجمع بين الترفيه والمطاعم والفعاليات العائلية، ما جعلها مقصداً رئيسياً للسكان والسياح على حد سواء. وتواصل المراكز التجارية الكبرى في دبي وأبوظبي ومختلف إمارات الدولة، استقبال أعداد كبيرة من الزوار، حيث تشهد المطاعم ودور السينما ومناطق الألعاب ازدحاماً ملحوظاً، في مؤشر على ثقة المستهلكين واستقرار نمط الحياة اليومية.

فقد أقبل الزوار على دبي مول وبرج خليفة وسوق البحار، في مؤشر كبير على أن الحياة طبيعية والناس يشعرون بالأمن والأمان في الدولة. كما شهدت الأسواق والمجمعات التجارية في أبوظبي انسيابية في حركة التسوق وارتياد المستهلكين، وفق ما أظهرت جولة في عدد من مراكز التسوق الرئيسية، مع توافر كم كبير ومتنوع من السلع الغذائية والرمضانية.