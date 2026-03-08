«فلاي دبي» تعيّن 2967 موظفاً منذ 2020

تواصل «فلاي دبي» تعزيز مكانتها إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وترسيخ التنافسية في صناعة شديدة الديناميكية.

وضاعفت الناقلة تركيزها على استقطاب الكفاءات وتطويرها خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أضافت 2967 موظفاً جديداً منذ عام 2020، محققة نمواً تراكمياً بنسبة 28 %، ليصل إجمالي عدد الموظفين في نهاية العام الماضي إلى 6763 موظفاً، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق العمليات وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي للشركة.

وتعمل «فلاي دبي» على استقطاب المزيد من الكفاءات المواطنة إلى الشركة، حيث استقطبت خلال الفترة الماضية نخبة من المواهب الإماراتية الشابة ضمن سعيها لتوظيف الشباب المواطن وتعزيز جهود التوطين في الدولة من خلال توظيف المهنيين الموهوبين وإلحاقهم بالأدوار والمناصب المناسبة في دوائر الشركة المختلفة.

وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءات الوطنية أطلقت «فلاي دبي» الكثير من برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة في تدريب الطيران.

وجاء النمو في أعداد الموظفين ضمن رؤية مؤسسية متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة بشرية قادرة على دعم خطط التوسع، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز تجربة المسافرين.

كما سجلت الشركة نمواً سنوياً بنسبة 11 % في عدد موظفيها خلال 2025، في دلالة على استمرار الزخم واستدامة مسار التوظيف.

وأنشأت «فلاي دبي» شبكة تضم أكثر من 140 وجهة يخدمها أسطول من 97 طائرة.

والتزمت بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.