3800 علامة تجارية جديدة مسجلة في الدولة منذ بداية 2026

يشهد سوق السلع والخدمات في الإمارات منذ بداية عام 2026 نشاطاً قياسياً يعكس زخماً اقتصادياً واضحاً وثقة المستثمرين في السوق المحلي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة نحو 3800 علامة منذ مطلع العام، وفقاً لرصد بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، وهو معدل مرتفع بشكل واضح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أن شهر يناير وحده سجل نحو 2700 علامة تجارية جديدة، فيما أضاف شهر فبراير أكثر من 1100 علامة أخرى بمعدل تجاوز 80 علامة جديدة يومياً، في مؤشر يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات واستجابة المزودين والمنتجين لحركة السوق النشطة ورغبتهم في تأمين حقوقهم التجارية عبر تسجيل العلامات.

دور أساسي

ويعكس هذا النشاط المكثف تنوّعاً واسعاً في القطاعات الاقتصادية التي يشملها السوق الإماراتي، حيث تتوزع العلامات التجارية الجديدة على مجموعة من القطاعات الرئيسة التي تلعب دوراً أساسياً في دعم وتنويع الاقتصاد المحلي.

وتأتي في مقدمة هذه القطاعات شركات الصناعات وتجارة السلع، إلى جانب شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات، فضلاً عن الشركات التجارية ومراكز التسوق والمؤسسات الاستثمارية والخدمات المالية.

كما سجلت القطاعات التكنولوجية والإلكترونية وقطاع الابتكار والخدمات الذكية نمواً ملحوظاً في تسجيل العلامات، ما يعكس أهمية التكنولوجيا والابتكار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات المستقبلية.

وتشير البيانات أيضاً إلى تسجيل عدد كبير من العلامات الخاصة بالقطاع المصرفي وأنشطة التأمين، فضلاً عن قطاعات السلع الاستهلاكية الحيوية التي تشهد طلباً واضحاً مثل خدمات المركبات والصيانة والسلع الغذائية والملابس وقطاع الذهب والسلع الفاخرة ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنشطة المطاعم والمشروبات، وهو ما يعكس مرونة السوق وقدرته على مواكبة احتياجات المستهلكين في مختلف المجالات.

كما أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في العلامات التجارية المسجلة في القطاعات الخدمية مثل السياحة والطيران والضيافة، والتعليم والصحة، إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية التي تسعى لتعزيز حضورها وخدماتها في السوق المحلي.

بيئة محفزة

ويبرز النشاط في تسجيل العلامات التجارية كثمرة مباشرة لنجاح السياسات الاقتصادية الإماراتية في خلق بيئة استثمارية محفزة، حيث توفر القوانين والتشريعات المنظمة للملكية الفكرية حماية قوية للمستثمرين وتمكن الشركات من تأمين حقوقها التجارية بفاعلية.

وتشير البيانات إلى أن الشركات الوطنية كانت الأكثر نشاطاً في تسجيل العلامات، خصوصاً في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات والسلع والتكنولوجيا وخدمات النقل، كما لوحظ تنوع جنسيات أصحاب العلامات الجديدة، لا سيما في المناطق الحرة، حيث سجلت الشركات الخليجية والأجنبية نشاطاً واضحاً في تعزيز حضورها التجاري ضمن السوق الإماراتي، مستفيدة من مكانته كبوابة استراتيجية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

تعزيز الابتكار

ويؤكد هذا التوجه أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، حيث يعكس ارتفاع أعداد العلامات التجارية الجديدة ثقة الشركات في النمو الاقتصادي المستدام واستجابة السوق للمنتجات والخدمات الحديثة.

ويتوقع أن يستمر هذا الزخم في الأشهر المقبلة مع استمرار الطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات الإماراتية، ما يجعل السوق بيئة حيوية للتنافسية والاستثمار ويعزز مكانة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً ومنصة رئيسة للشركات لتوسيع نشاطها التجاري محلياً وإقليمياً ودولياً.