منطقة «فوز».. نموذج متقدم في إدارة السلامة الصناعية

تُعد منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» من أبرز المناطق المتخصصة في تطبيق أنظمة السلامة والأمن الصناعي، حيث تعتمد منظومة متكاملة تهدف إلى حماية الأفراد والمنشآت وضمان استمرارية العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع الطاقة. وتستند منظومة السلامة في «فوز» إلى خطط مدروسة وإجراءات وقائية واضحة تنفذ من خلال فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يعكس جاهزية تشغيلية عالية وقدرة على إدارة المخاطر المحتملة بكفاءة واحترافية.

وتعتمد «فوز» منظومة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة والجودة، لتكون إحدى الركائز الأساسية لتنظيم العمل داخل المنطقة، حيث تؤكد عبر موقعها الرسمي التزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المخاطر، ووضع أدلة تشغيل معتمدة، وتطبيق خطط استجابة للطوارئ، إلى جانب ترسيخ ثقافة سلامة موحّدة على مستوى المنطقة، حيث حصلت المنطقة على شهادة ISO 45001 الخاصة بنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية، بما يعكس التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وتشمل أنظمة السلامة في المنطقة آليات متطورة وخطط استراتيجية، إضافة إلى تجهيزات فنية وتقنية حديثة تتيح التعامل الفوري مع أي تطورات، كما تحرص فرق العمل الميدانية على تنفيذ تدريبات دورية ومحاكاة سيناريوهات الطوارئ، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، تضم المنطقة بنية تحتية متطورة تشمل 366 خزان تخزين بطاقة تخزينية تصل إلى نحو 70 مليون برميل، وتعمل فيها 18 شركة تشغيلية وشريكاً، إضافة إلى 3 منشآت معالجة، ما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً لتخزين وتداول المنتجات النفطية.

وتشير البيانات التشغيلية المنشورة على الموقع الرسمي لمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، حتى تاريخ 4 مارس 2026، إلى أن مخزونات المنتجات النفطية توزعت على مشتقات خفيفة ومشتقات متوسطة ومشتقات ثقيلة، وهو ما يعكس الطبيعة الديناميكية للنشاط الاقتصادي فيها.