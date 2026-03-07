Al Bayan
فلاي دبي تعلن استئناف تشغيل الرحلات من وإلى دبي

لؤي عبدالله

أعلنت فلاي دبي استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى دبي، مؤكدة أن العمليات الجوية عادت للعمل مع متابعة مستمرة للأوضاع بالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

ودعت الناقلة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يكن لديهم تأكيد حجز على رحلاتهم، مشددة على أهمية متابعة حالة الرحلة بشكل مستمر للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات القادمة.

وأكد متحدث باسم الشركة أن فلاي دبي تواصل مراقبة التطورات عن كثب والعمل مع شركائها لضمان استمرارية العمليات بأعلى مستويات السلامة والكفاءة.

كما تقدمت الناقلة بالشكر لعملائها على صبرهم وتفهمهم خلال الفترة الماضية، مشددة على أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم تبقى في مقدمة أولوياتها.