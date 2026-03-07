طيران الإمارات تستأنف عملياتها التشغيلية وتدعو المسافرين إلى التوجه للمطار لرحلات بعد الظهر

أعلنت طيران الإمارات استئناف عملياتها التشغيلية، مؤكدة أن المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على رحلات بعد ظهر اليوم يمكنهم التوجه إلى المطار لإتمام إجراءات السفر.

وأوضحت الناقلة أن ذلك يشمل أيضاً المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي، شريطة أن تكون رحلاتهم اللاحقة قيد التشغيل.

ودعت الشركة العملاء إلى التحقق من جدول الرحلات لمعرفة الرحلات المقبلة، إضافة إلى إمكانية حجز المقاعد المتاحة للسفر، مؤكدة أنها تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب وستقوم بتعديل جدول عملياتها التشغيلية وفقاً للتطورات.

وأعربت الناقلة عن شكرها لعملائها على تفهمهم وصبرهم، مؤكدة أن سلامة المسافرين وأفراد الطاقم تبقى على رأس أولوياتها ولن يتم التهاون بها.

وفيما يتعلق بالمسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر بين 28 فبراير و31 مارس، أوضحت الشركة أن بإمكانهم إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى وجهتهم الأصلية على أن يتم السفر قبل 30 أبريل المقبل، وذلك عبر التواصل مع وكلاء السفر في حال تم الحجز من خلالهم، أو التواصل مباشرة مع الناقلة في حال الحجز المباشر.

كما يمكن للعملاء طلب استرداد قيمة التذكرة من خلال تعبئة نموذج استرجاع المبالغ للحجوزات المباشرة، أو عبر وكيل السفر للحجوزات التي تمت من خلال الوكالات.

ودعت الناقلة جميع العملاء إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة "إدارة الحجز" لضمان تلقي آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم، مشيرة إلى أن جميع مواقع إنهاء إجراءات السفر داخل المدينة في دبي ما زالت مغلقة مؤقتاً حتى إشعار آخر، مع توفر مزيد من المعلومات عبر قسم الأسئلة الشائعة الخاص بالمسافرين.