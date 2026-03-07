طيران الإمارات تعلّق جميع رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر، داعية جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار خلال هذه الفترة.

وقالت الشركة إن سلامة الركاب وطاقم الطائرات تشكل أولويتها القصوى ولن يتم التهاون بها، مشيرةً إلى أنها ستواصل مشاركة أي تحديثات بمجرد توفرها.

وأضافت طيران الإمارات أن العملاء الذين حجزوا رحلاتهم بين 28 فبراير و31 مارس لديهم خياران:

إعادة الحجز على رحلة بديلة: يمكن للمسافرين إعادة حجز رحلاتهم إلى وجهتهم الأصلية على أن تكون قبل أو في 30 أبريل. ومن قام بالحجز عبر وكيل سفر يجب التواصل معه مباشرة، أما الحجز المباشر عبر طيران الإمارات فيمكن التواصل معه عبر http://emirat.es/support.

طلب استرداد قيمة التذكرة: يمكن للعملاء استرداد قيمة تذاكرهم عبر تعبئة نموذج الاسترداد على الرابط: http://emirat.es/refund.

ودعت الشركة العملاء للتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر الرابط http://emirat.es/managebooking لضمان تلقي التحديثات أولًا بأول، مشيرةً إلى أن جميع نقاط تسجيل الوصول في أنحاء دبي ستظل مغلقة مؤقتا حتى إشعار آخر.