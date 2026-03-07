عقارات دبي تتجاوز التوترات بـ 11.7 ملياراً تصرفات في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.7 مليار درهم الأسبوع الماضي نتجت عن 3400 صفقة، متجاوزة الأحداث الإقليمية والتوترات في المنطقة بدعم ثقة المستثمرين وتنوع الخيارات الاستثمارية وارتفاع العوائد الإيجارية وجاذبية السوق.

وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2632 مبايعة بقيمة 8.4 مليارات درهم، و620 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.9 مليار درهم، كما سُجل 148 معاملة هبة بقيمة 403 ملايين درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 194 مبايعة لأراضٍ، و2198 مبايعة لوحدات سكنية و240 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 170 رهناً لأراضٍ، و404 رهون لوحدات سكنية، و83 رهناً لمبانٍ.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.6 مليارات درهم نتجت عن 843 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 4.8 مليارات درهم نتجت عن 1792 صفقة.

وحلت منطقة اليلايس 1 في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ 528 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جميرا بـ 483 مليون درهم، وثالثاً منطقة جميرا الثانية بـ 461 مليون درهم، ورابعاً منطقة معيصم الثانية بـ 374 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة ديرة بـ 302 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة بيع قياسية لشقة سكنية على المخطط في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز» بقيمة 422 مليون درهم، وكذلك تم بيع قطعة أرض في منطقة لامير بقيمة 121 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 50 مليون درهم.

