Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
أعمال

تعميم لتنظيم تداول السلع الأساسية في رأس الخيمة

undefined's profile picture

أحمد أبو الفتوح

رأس الخيمة
استمرار الرقابة الميدانية في الأسواق
استمرار الرقابة الميدانية في الأسواق

 أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعميماً بشأن تنظيم وضبط تداول السلع الأساسية في الأسواق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان استمرارية توفر السلع والخدمات بالمستويات الطبيعية في الإمارة.

ويأتي التعميم استناداً إلى القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، وقرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد جدول المخالفات والجزاءات الإدارية، بما يعزز منظومة الامتثال ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في الممارسات التجارية.

ويتضمن التعميم مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على المنشآت الاقتصادية الالتزام بها، بما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار، ويضمن توفير السلع الأساسية، لا سيما المواد الغذائية، بالكميات الكافية التي تلبي احتياجات المجتمع.