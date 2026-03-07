تعميم لتنظيم تداول السلع الأساسية في رأس الخيمة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعميماً بشأن تنظيم وضبط تداول السلع الأساسية في الأسواق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان استمرارية توفر السلع والخدمات بالمستويات الطبيعية في الإمارة.

ويأتي التعميم استناداً إلى القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، وقرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد جدول المخالفات والجزاءات الإدارية، بما يعزز منظومة الامتثال ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في الممارسات التجارية.

ويتضمن التعميم مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على المنشآت الاقتصادية الالتزام بها، بما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق واستقرار الأسعار، ويضمن توفير السلع الأساسية، لا سيما المواد الغذائية، بالكميات الكافية التي تلبي احتياجات المجتمع.