«طيران الإمارات»: نعمل على استعادة عمليات شبكتنا بالكامل

30.000 مسافر من دبي على رحلات الناقلة أول من أمس

أعلنت «طيران الإمارات» أنها رفعت عدد الوجهات التي تشغل إليها رحلاتها حالياً إلى 83 وجهة حول العالم، مع الاستمرار في تشغيل جدول رحلات مخفض مؤقتاً في ظل إعادة الفتح المحدود للمجال الجوي في المنطقة، فيما تواصل الناقلة العمل على استعادة عمليات شبكتها بالكامل.

وأوضحت الناقلة أن الرحلات إلى هذه الوجهات تعمل حالياً بشكل تدريجي، ويمكن للعملاء التحقق من توفر الرحلات وإجراء الحجوزات عبر موقع الشركة الإلكتروني، مع إعطاء الأولوية للمسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات المحدودة.

وأكدت «طيران الإمارات» أن المسافرين العابرين عبر دبي سيتم قبولهم للسفر فقط في حال كانت رحلاتهم اللاحقة مؤكدة التشغيل، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا في حال وجود حجز مؤكد.

ونصحت «طيران الإمارات» المسافرين بضرورة التحقق من حالة الرحلة والاطلاع على آخر التحديثات التشغيلية عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى متابعة البريد الإلكتروني تحسباً لأي إشعارات تتعلق بتغييرات أو إلغاء الرحلات قبل التوجه إلى المطار.

وأوضحت أن المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر بين 28 فبراير و31 مارس يمكنهم الاستفادة من الخيارات التالية: إعادة الحجز، حيث يمكن إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى الوجهة نفسها للسفر حتى 30 أبريل. وإذا تم الحجز عبر وكيل سفر فيجب التواصل معه.

أما الحجوزات المباشرة مع «طيران الإمارات» فيمكن تعديلها عبر الشركة، أو استرداد قيمة التذكرة: يمكن طلب استرداد المبلغ من خلال نموذج الاسترداد في حال تم الحجز مباشرة مع «طيران الإمارات»، أو التواصل مع وكيل السفر في حال تم الحجز عبره.

استعادة تدريجية

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات» أنه في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، تشغّل «طيران الإمارات» حالياً جدول رحلات محدود، في وقت تواصل فيه العمل على استعادة عمليات شبكتها بالكامل.

وتتوقع الناقلة العودة إلى تشغيل كامل شبكتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رهناً بتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية. حيث تبقى السلامة، كما هو الحال دائماً، على رأس أولوياتنا، إلى جانب حرصنا الدائم على خدمة عملائنا ورعايتهم.

ونقلت «طيران الإمارات» أول من أمس نحو 30 ألف مسافر من دبي وبحلول اليوم ستشغّل «طيران الإمارات» 106 رحلات يومياً ذهاباً وإياباً إلى 83 وجهة، وهو ما يمثل قرابة 60% من شبكة وجهاتها.

وفي بعض الأسواق التي تشهد طلباً مرتفعاً، عززت «طيران الإمارات» عملياتها بشكل ملحوظ، ففي المملكة المتحدة وحدها، ستشغّل الناقلة 11 رحلة يومياً عبر 5 مطارات بحلول 7 مارس، ما يعكس قوة الطلب على السفر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وتقوم الناقلة حالياً بتعزيز السعة المقعدية إلى الهند.

حيث سترفع «طيران الإمارات» عدد رحلاتها إلى 22 رحلة يومياً، لتخدم جميع وجهاتها التسع في الهند بحلول يوم غدٍ 7 مارس. وفي الولايات المتحدة، تواصل «طيران الإمارات» تشغيل رحلاتها إلى 7 وجهات أمريكية، بما يضمن استمرار الربط الجوي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات خلال هذه الفترة.

الرحلات إلى هذه الوجهات تعمل حالياً. ويمكن للعملاء التحقق من توفر المقاعد وإتمام الحجز من هنا. كما يتم إعطاء الأولوية للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة. وفي الوقت الحالي، يُرجى من العملاء التوجه إلى المطار فقط في حال كان لديهم حجز مؤكد.

وتواصل «طيران الإمارات» متابعة الوضع عن كثب وتكييف عملياتنا التشغيلية وفقاً للتطورات، كما تحث جميع العملاء على متابعة الموقع الإلكتروني emirates.com وقنوات الناقلة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سنواصل نشر أحدث المستجدات فور توفرها.