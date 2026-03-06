أحمد الحسن رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً لموانئ دبي العالمية في دول التعاون

أعلنت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعيين أحمد يوسف الحسن رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً من فبراير 2026، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وتطوير منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني: إن الحسن سيتولى إدارة محفظة أعمال الشركة في دول مجلس التعاون، والتي تشمل الموانئ والمحطات البحرية والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية والحلول اللوجستية والتجارية، مع الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات التشغيلية في الأسواق الرئيسية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

ويركز الحسن في مهامه الجديدة على تقديم حلول متكاملة لأصحاب البضائع، وبناء بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة عبر الموانئ والمحطات والمناطق الحرة، إضافة إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستويات الشفافية والمرونة والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وقبل توليه هذا المنصب، شغل الحسن منصب المدير المالي لعمليات الشركة في دول مجلس التعاون بين عامي 2021 و2026، حيث قاد الاستراتيجية المالية للشركة وأشرف على مجالات التخطيط المالي وإدارة الخزينة والضرائب وحوكمة الاستثمارات وتخصيص رأس المال والتمويل المؤسسي وتطوير الأعمال، إلى جانب إدارة الشؤون القانونية والخدمات المؤسسية.

ويمتلك الحسن خبرة دولية تتجاوز 23 عاماً اكتسبها من العمل في مدن عالمية عدة تشمل دبي وواشنطن العاصمة ولندن وهونغ كونغ، حيث تنوعت خبراته بين قطاعات الخدمات اللوجستية وإدارة الخزينة والعقارات والقطاع المصرفي والرعاية الصحية.

وانضم الحسن إلى موانئ دبي العالمية في عام 2010، وتولى منذ ذلك الحين مناصب قيادية بارزة عدة، من بينها أدوار في إدارة الخزينة وتطوير الأعمال بالمكتب الرئيسي للشركة، كما شغل منصب نائب المدير المالي لميناء London Gateway في المملكة المتحدة، إضافة إلى عمله مديراً مالياً لعمليات الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومقرها هونغ كونغ.

كما يشغل الحسن حالياً عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات في الإمارات وسلطنة عمان، وكان قد تولى في السابق عضوية مجالس إدارة ضمن وحدات أعمال الشركة في دول آسيوية عدة من بينها كوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام والفلبين.

ويأتي التعيين في وقت تواصل فيه موانئ دبي العالمية توسيع شبكتها العالمية وتعزيز دورها في دعم التجارة الدولية وتطوير البنية التحتية اللوجستية في المنطقة.