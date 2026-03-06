القطاع المالي في الإمارات يثبت متانته وسط اضطرابات إقليمية

أكد مسؤولو ورؤساء بنوك دولية وصناديق تحوط ومؤسسات مالية عالمية عاملة في دولة الإمارات أن عملياتها التشغيلية وخدماتها للعملاء مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع، مع استمرار الخدمات المصرفية وأنظمة التداول بالعمل بكفاءة عالية، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لافتة إلى أن خطط استمرارية الأعمال والبنية التحتية التقنية المتطورة تتيح لها التعامل مع التقلبات في الأسواق وضمان وصول العملاء إلى الخدمات المالية والأسواق العالمية في مختلف الظروف.

وأوضحوا أن خطط استمرارية الأعمال (BCP) المطبقة لديهم جرى اختبارها وتحديثها بشكل دوري، ما مكّنهم من الحفاظ على كفاءة العمليات الداخلية والخارجية. وتشمل هذه الخطط مراكز بيانات احتياطية، وأنظمة تداول رقمية متقدمة، وبروتوكولات مرنة لإدارة المخاطر، تضمن استمرار تقديم الخدمات للعملاء على مدار الساعة.

كما تعمل الأنظمة المصرفية ومنصات التداول الإلكترونية بكفاءة عالية، مع توفر السيولة اللازمة في الأسواق المحلية، واستمرار عمليات التسوية والتحويلات المالية عبر الحدود دون تعطّل.

ويعكس هذا الموقف ثقة المؤسسات المالية الدولية بمتانة البيئة الاقتصادية والمؤسسية في دولة الإمارات، حيث تواصل الشركات والبنوك تقديم خدماتها وإدارة عملياتها بشكل اعتيادي، مستفيدة من الاستقرار التنظيمي وكفاءة البنية التحتية المالية في الدولة، كما يشير ذلك إلى قدرة الإمارات على الحفاظ على استمرارية النشاط المالي والتجاري، حتى في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

تواصل العمليات

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي، الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، ستاندرد تشارترد: «تواصل عملياتنا في دولة الإمارات وعبر المنطقة العمل بشكل طبيعي، حيث تعمل أنظمتنا بكفاءة عالية وتواصل فرقنا تقديم الدعم للعملاء مع ضمان استمرارية الخدمات». وأضافت أبو منة «تبقى سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا، لذا نتخذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية، مع ضمان استمرارية الخدمات لعملائنا، وتواصل فرقنا العمل بشكل وثيق مع العملاء في مختلف أنحاء المنطقة لمساعدتهم على متابعة تطورات الأسواق والتعامل مع التقلبات قصيرة الأجل في بيئة تتسم بسرعة التغير».

وتابعت «في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، تواصل دولة الإمارات إظهار قدر كبير من الاستقرار المؤسسي والاقتصادي، وهو ما يتجلى في قوة مؤسسات الدولة ووضوح أطرها التنظيمية، إلى جانب جاهزية بنيتها التحتية وكفاءة منظومتها المالية، كما ينعكس ذلك في قدرة المؤسسات والشركات على مواصلة أعمالها بشكل طبيعي، واستمرار حركة التجارة والخدمات المالية دون انقطاع».

وأكدت أبو منة أن هذه الأسس الراسخة أسهمت على مدى السنوات الماضية في ترسيخ بيئة أعمال تتسم بدرجة عالية من الثقة والاستقرار، وهو ما يتيح للمؤسسات المالية والشركات الدولية مواصلة نشاطها وخدمة عملائها بكفاءة حتى في ظل التطورات الإقليمية، ويعزز ذلك من قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي ودعم حركة التجارة والاستثمار في المنطقة. بدوره، قال بنك إتش اس بي سي: تظل سلامة وأمن زملائنا وعملائنا على رأس أولوياتنا، ونحن ملتزمون باتباع الإرشادات الحكومية المتعلقة بترتيبات العمل في البلدان المتأثرة، ولدينا خطط لضمان استمرار تقديم خدماتنا لعملائنا كالمعتاد، كما نستمر بمتابعة التطورات الجارية عن كثب.

التزام بالتوجيهات

وفي السياق نفسه، قال بنك لومبارد أودييه السويسري: نتابع التطورات في المنطقة عن كثب، ونؤكد التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، ونواصل أنشطتنا المعتادة بشكل طبيعي، مع حرصنا على تقديم الخدمات لعملائنا وضمان سلامة موظفينا.

كما صرحت شركة إدارة الأصول العملاقة بلاك روك: نركز حالياً على ضمان سلامة موظفينا وعملائنا، وتوفير الدعم اللازم لهم، مع الالتزام بالتوجيهات وإرشادات الجهات المختصة محلياً، للبقاء في أماكن آمنة. وقال سيتي بنك: تُعدّ سلامة موظفينا أولويتنا القصوى، ونواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم، كما نواصل تقديم خدماتنا لعملائنا، ولدينا خطط طوارئ واستجابة فعّالة لهذا الغرض.

خدمات أساسية

وأفاد حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك: «نؤكد أن عملياتنا التشغيلية مستمرة بالكامل دون أي انقطاع، وأن جميع خدماتنا الأساسية متاحة رغم التقلبات الحالية في الأسواق، وتعمل منصات التداول لدينا بصورة طبيعية، ما يتيح للعملاء الوصول إلى الأسواق العالمية، وإدارة مراكزهم، وتنفيذ صفقاتهم دون أي قيود». وأضاف دويك: يبقى التداول متاحاً بالكامل، ويمكن للعملاء التعامل كالمعتاد في ظل هذه الظروف المتقلبة، وقد صُممت بنيتنا التحتية التقنية لضمان أداء موثوق خلال فترات النشاط المكثف في الأسواق، بما يكفل الاستقرار وجودة التنفيذ واستمرارية الوصول عبر جميع المنصات.

وتابع: يُعد دعم العملاء أولوية رئيسة في أوقات عدم اليقين، فرق خدمة العملاء لدينا متاحة على مدار 24 ساعة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، وجاهزة للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالتداول أو المنصات أو أوضاع السوق. ونشجع عملاءنا على التواصل معنا متى احتاجوا إلى دعم أو توضيح.

ثقة في متانة الاقتصاد الإماراتي

ويعكس موقف المؤسسات المالية الدولية ثقتها بمتانة البيئة الاقتصادية والتنظيمية في دولة الإمارات، التي تُعد مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً. وتستفيد هذه المؤسسات من الإطار الرقابي المتطور الذي تشرف عليه جهات تنظيمية راسخة، مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة في المراكز المالية الكبرى مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي

وأشار خبراء ماليون إلى أن الإمارات، بحكم تنوع اقتصادها وارتباطها بالأسواق العالمية، تمتلك قدرة عالية على امتصاص الصدمات، مستفيدة من سياسات مالية ونقدية مرنة، واحتياطيات قوية، وقطاع مصرفي يتمتع بمستويات رسملة وسيولة مرتفعة.

ويؤكد هذا الأداء أن القطاع المالي في الإمارات لا يكتفي بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، بل يواصل لعب دور محوري في تسهيل حركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء.