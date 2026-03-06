طيران الإمارات تشغل 100 رحلة من وإلى دبي خلال يومين

قال متحدث باسم طيران الإمارات: «تؤكد طيران الإمارات أنها تشغّل حالياً جدول رحلات محدوداً حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، بما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بشكل آمن.

وخلال يومي 5 و6 مارس، ستشغّل طيران الإمارات أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، إضافة إلى شحن مواد أساسية، تشمل المواد سريعة التلف والأدوية.

وستواصل طيران الإمارات إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً، وفقاً لتوافر المجال الجوي، واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية. وتبقى السلامة دائماً على رأس أولوياتنا. كما نواصل متابعة الوضع عن كثب، وتكييف عملياتنا التشغيلية وفقاً للتطورات».

وطالبت الناقلة، في الوقت الحالي، من العملاء التوجه إلى المطار فقط في حال كان لديهم حجز مؤكد.

كما حثت جميع العملاء على متابعة الموقع الإلكتروني emirates.com، وقنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تواصل نشر أحدث المستجدات.

من جهة ثانية، أعلنت طيران الإمارات إتاحة الحجز على عدد محدود من الرحلات المجدولة من وإلى دبي، وذلك بعد إعادة فتح المجال الجوي بشكل جزئي في المنطقة.

وأوضحت الشركة في تحديث صدر أمس عند الساعة 12:55 بتوقيت دبي، أنها تشغّل حالياً عدداً محدوداً من الرحلات، حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الأولوية في الحجز تُمنح للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة تأثرت بتعليق الرحلات.

وأكدت الشركة أن المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي، يمكنهم متابعة رحلاتهم فقط في حال كانت رحلة المتابعة من دبي إلى وجهتهم التالية مؤكدة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار، ما لم يكن لديهم حجز مؤكد.

وأضافت طيران الإمارات أنها تتابع تطورات الأوضاع التشغيلية بشكل مستمر، وسيتم تحديث جداول الرحلات وفق المستجدات، مع نشر آخر المعلومات عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت الشركة العملاء إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، ومراجعة بريدهم الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بتغيير أو إلغاء الرحلات، مؤكدة أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد طاقمها، تبقى على رأس أولوياتها.

كما أشارت إلى أن العملاء الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الفترة من 28 فبراير حتى 31 مارس، يمكنهم إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى وجهتهم الأصلية حتى 30 أبريل، أو طلب استرداد قيمة التذكرة، إذا تم الحجز مباشرة مع الشركة.

بينما يتعين على من حجزوا عبر وكالات السفر التواصل مع الوكالة المعنية. وأوضحت الشركة أن جميع نقاط إنجاز إجراءات السفر في المدينة داخل دبي، ستبقى مغلقة مؤقتاً، حتى إشعار آخر.

مطار زايد

استأنف مطار زايد الدولي بالتنسيق مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عمليات تشغيلية محدودة للرحلات الجوية عقب فترة من الاضطرابات، في مشهد يجسد مرونة منظومة العمل المتكاملة في إمارة أبوظبي وقدرتها على الاستجابة الفاعلة.

وجاءت الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية في إطار تنسيق صارم بشأن تطبيق أعلى معايير السلامة، بالتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية لضمان تقديم دعم شامل للمسافرين المتأثرين.

وشملت هذه الاستجابة الموحّدة توفير أكثر من 4,300 غرفة فندقية مجانية في 74 فندقاً لنحو 7,000 مسافر، بما يضمن إتاحة إقامة مريحة للمتأثرين بتغييرات جداول الرحلات.

كما أسهمت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية في الإمارة في توفير شبكة دعم متكاملة وسلسة، تضمنت خدمات النقل بالحافلات، وتقديم المرطبات وخدمات الضيافة، والرعاية الطبية، إلى جانب قسائم التسوق، بما يعزز راحة المسافرين خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وتؤكد مطارات أبوظبي التزامها بأولويتها القصوى، وهي سلامة ورفاه ضيوفها وموظفيها، كما تهيب بالمسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة التواصل مع شركات الطيران المعنية للاطلاع على أحدث جداول الرحلات، وعدم التوجه إلى مطار زايد الدولي إلا بعد تلقي توجيهات واضحة بشأن موعد الحضور للمغادرة.

مطار الشارقة

أكدت هيئة مطار الشارقة الدولي ضرورة تحقق المسافرين من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى مبنى المطار وذلك نظراً لاستمرار تعليق معظم الرحلات.

ويقتصر الدخول إلى المطار على المسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة فقط، لضمان انتظام الحركة التشغيلية.

العربية للطيران

حذّرت شركة العربية للطيران من الحسابات المزيفة وعمليات الاحتيال، مؤكدة أن حسابها الرسمي الوحيد على وسائل التواصل الاجتماعي هو الحساب الموثّق بعلامة التوثيق الذهبية.

وأوضحت الشركة أن تأكيدات الحجوزات وتفاصيل التذاكر تُرسل حصراً عبر البريد الإلكتروني الرسمي، داعية المسافرين دائماً إلى إدارة وحجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

ونصحت بضرورة توخي الحذر من أي رسائل أو روابط أو حسابات تدّعي تمثيل الشركة عبر قنوات غير رسمية، حرصاً على حماية بيانات المسافرين وضمان حقوقهم.