طيران الإمارات تتيح الحجز على عدد محدود من الرحلات

أعلنت طيران الإمارات إتاحة الحجز على عدد محدود من الرحلات المجدولة من وإلى دبي، وذلك بعد إعادة فتح المجال الجوي بشكل جزئي في المنطقة.

وأوضحت الشركة في تحديث صدر اليوم عند الساعة 12:55 بتوقيت دبي، أنها تشغّل حالياً عدداً محدوداً من الرحلات، حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن الأولوية في الحجز تُمنح للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة تأثرت بتعليق الرحلات.

وأكدت الشركة أن المسافرين العابرين (الترانزيت) عبر دبي، يمكنهم متابعة رحلاتهم فقط في حال كانت رحلة المتابعة من دبي إلى وجهتهم التالية مؤكدة، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار، ما لم يكن لديهم حجز مؤكد.

وأضافت طيران الإمارات أنها تتابع تطورات الأوضاع التشغيلية بشكل مستمر، وسيتم تحديث جداول الرحلات وفق المستجدات، مع نشر آخر المعلومات عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت الشركة العملاء إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، ومراجعة بريدهم الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بتغيير أو إلغاء الرحلات، مؤكدة أن سلامة وأمن المسافرين وأفراد طاقمها، تبقى على رأس أولوياتها.

كما أشارت إلى أن العملاء الذين لديهم حجوزات للسفر خلال الفترة من 28 فبراير حتى 31 مارس، يمكنهم إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى وجهتهم الأصلية حتى 30 أبريل، أو طلب استرداد قيمة التذكرة، إذا تم الحجز مباشرة مع الشركة، بينما يتعين على من حجزوا عبر وكالات السفر التواصل مع الوكالة المعنية.

وأوضحت الشركة أن جميع نقاط إنجاز إجراءات السفر في المدينة داخل دبي، ستبقى مغلقة مؤقتاً، حتى إشعار آخر.