متحدية التوترات الإقليمية… بيع ثالث أغلى شقة في تاريخ دبي بـ 422 مليون درهم

في صفقة لافتة من حيث قيمتها وتوقيتها، سجل السوق العقاري في دبي اليوم بيع شقة سكنية على المخطط بقيمة 422 مليون درهم (نحو 115 مليون دولار)، لتصبح بذلك ثالث أغلى شقة يتم بيعها في تاريخ الإمارة.

وتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية وتوترات متصاعدة، إلا أن السوق العقاري في دبي يواصل إرسال إشارات قوية حول جاذبيته الاستثمارية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في متانة البيئة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي في الإمارة.

وكان السوق العقاري بدبي قد سجل في نهاية العام 2025 أغلى صفقة لشقة سكنية في تاريخه بقيمة 550 مليون درهم ضمن مشروع "بوغاتي ريزيدينسيز من بن غاطي"، أما ثاني أغلى شقة فقد بيعت في العام 2023 ضمن مشروع "كومو ريزيدينسيز" الذي تطوره نخيل بقيمة 500 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقع الشقة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيدنسز دبي» (Aman Residences Dubai) الذي تطوره شركة H&H Development.

وتبلغ مساحة الشقة نحو 31,200 قدم مربعة، أي ما يعادل قرابة 2,898 متراً مربعاً، وتتكون من ست غرف وصالة، إضافة إلى ثمانية مواقف للسيارات، وبلغ متوسط السعر نحو 13,525 درهماً للقدم المربعة.

وتعكس هذه الصفقة استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية الفاخرة في دبي، خصوصاً المشاريع السكنية فائقة الفخامة المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية، والتي تستقطب شريحة من المستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن عقارات نادرة في مواقع متميزة.