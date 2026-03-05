27 مليون مشترك بالإمارات يواصلون التمتع بخدمات الاتصالات دون أي توقف

يواصل نحو 27 مليون مشترك في الإمارات التمتع بخدمات الاتصالات دون أي تأثر، مع استمرار المشغلين المحليين في تقديم خدماتهم بشكل سلس على مدار الساعة، سواء في مجال الاتصالات أو الإنترنت الثابت والمتحرك.

وأرسلت مؤسسات القطاع رسائل طمأنة للعملاء، مؤكدة استمرارية الخدمات والتزامها بتقديم مستويات عالية من الجودة لكلا القطاعين، الأفراد والمؤسسات، وفق خطط تشغيلية مرنة وبنية تحتية قوية.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يشترك نحو 16.3 مليون مستخدم في خدمات «اتصالات»، فيما يبلغ عدد مشتركي «دو» حوالي 10.4 ملايين مستخدم، مع انتشار واسع لخدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة في السوق المحلي.

وأكدت شركة «دو» في بيان رسمي أن جميع خدماتها للهاتف المتحرك والثابت وخدمات المؤسسات متاحة على مدار الساعة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وأنظمة جاهزة للتشغيل، مع خطط احترازية للتعامل مع التحديات وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة. وأضافت الشركة أن الطلب على خدماتها في قطاعي الأفراد والأعمال مرتفع، وأنها قادرة على تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال.

وأكدت مصادر في قطاع الاتصالات المحلي أن الخدمات تعمل بكفاءة وانتظام دون أي شكاوى، مستندة إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها الإمارات، والتي تمنح المشغلين القدرة على تقديم خدمات عالية الجودة ضمن مستويات تنافسية متميزة. وتتصدر شبكات الاتصالات في الإمارات عالمياً وإقليمياً من حيث جودة وسرعة نقل البيانات عبر الهواتف المتحركة، فيما يستمر السوق في الحفاظ على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الإنترنت الثابت، مع أعلى نسب انتشار للوصول إلى الخدمات، ما يعكس مكانة الإمارات الريادية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.