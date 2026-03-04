«كانتور»: تفاؤل بأسهم بنوك الإمارات رغم الصراع في الشرق الأوسط

أوصت شركة «كانتور فيتزجيرالد» بشراء أسهم بنوك الإمارات، رغم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، واصفة هذه الأسهم بأنها استثمارات «منخفضة المخاطر وعالية العائد».

وأوصى المحلل كاتو موكورو «بزيادة الوزن النسبي» لأسهم سبعة بنوك في المحافظ الاستثمارية، مستنداً إلى التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها ملاذاً آمناً.

وكتب موكورو في مذكرة بحثية للعملاء: «ندرك أن تصعيد الصراع الإقليمي ينطوي على مخاطر وتقلبات كبيرة للأسواق على المدى القريب، لكن الرؤية أو الفكرة الاستثمارية الأساسية للأسهم التي نقوم بتغطيتها بحثياً تستند إلى العوامل الأساسية التي تدعم الاستثمار على المدى البعيد». والأسهم المفضلة لديه تشمل بنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي. ويصل السعر المستهدف لسهم بنك رأس الخيمة الوطني في تقديره إلى 18.40 درهماً، وهو ما يعادل ضعف تقديرات أي شركة وساطة مالية أخرى تتابعها «بلومبرغ» تقريباً، ما يشير إلى احتمال صعود بأكثر من 80%.