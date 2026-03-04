رسالة طمأنة: شركات الإمارات تعمل بكامل طاقتها دون تأثير جوهري

لا تأثير للتطورات في أداء الشركات المدرجة



تفعيل خطط الطوارئ يضمن استمرار واستقرار الخدمات والعمليات



البنوك تؤكد: جميع الخدمات المصرفية والفروع تعمل بشكل طبيعي



شركات الطاقة تشير إلى أن العمليات التشغيلية مستمرة كالمعتاد



«دي بي ورلد» تؤكد استمرار العمليات التشغيلية في ميناء جبل علي



«لولو للتجزئة» تؤكد: جميع متاجر الخليج تعمل كالمعتاد مع توافر المنتجات



إعمار العقارية: الأعمال والمراكز التجارية والأصول الفندقية تعمل بصورة اعتيادية



أكدت شركات مدرجة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية استمرار عملياتها التشغيلية بصورة طبيعية، مشددة على أن التطورات الإقليمية الراهنة لم تؤثر في أعمالها أو أوضاعها المالية.

وأوضحت الشركات، في إفصاحات منفصلة، أنها فعّلت خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال المعتمدة لديها، بما يضمن الحفاظ على استقرار الخدمات والعمليات التشغيلية، واستدامة تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع.

وأكدت إدارات الشركات أن الجاهزية التشغيلية العالية والبنية التحتية التقنية المتطورة أسهمتا في تعزيز مرونة الأداء والقدرة على التعامل مع المتغيرات، مشيرة إلى أن مراكزها المالية القوية وتنوع أنشطتها يوفران مظلة أمان إضافية في مواجهة التقلبات.

كما شددت على التزامها بالشفافية والإفصاح المستمر، وإطلاع المستثمرين على أي مستجدات قد تطرأ، بما يعزز الثقة ببيئة الأعمال المحلية ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه التأكيدات في وقت تتابع فيه الأسواق التطورات الجيوسياسية عن كثب، وسط مؤشرات إلى استقرار السيولة واستمرار النشاط الاستثماري في السوقين.

شركات الطاقة

وأوضحت شركات بروج وأدنوك للغاز وأدنوك للحفر وأدنوك للتوزيع وأدنوك للإمداد وفيرتيغلوب في بيانات منفصلة، أن عملياتها التشغيلية مستمرة كالمعتاد، مع عدم تسجيل أي تأثير جوهري في الأعمال أو السيولة أو المركز المالي، مؤكدةً مواصلة متابعة التطورات عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأكدت شركة «أدنوك للتوزيع» أنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام، وتعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المختصة في الدولة لضمان سلامة كوادرنا، وحماية مرافقنا، واستمرارية عملياتنا.

وأشارت في بيان إلى استمرار عمليات شركة «أدنوك للتوزيع» حالياً كالمعتاد، كما تحافظ الشركة على متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.

ولم يترتب على التطورات الإقليمية الأخيرة أي تأثير رئيس في أعمال الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي.

وأكد البيان أنه تم وضع خطط فعالة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال، مدعومة باستجابة سريعة واحترافية من فرقنا المدربة التي تدير العمليات التشغيلية في المواقع حالياً.

البنوك

كما أكد بنك أبوظبي الأول متانة مركزه المالي واستمرار تقديم خدماته المصرفية بصورة اعتيادية، مع تفعيل أطر المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمات للعملاء، موضحاً أنه شهد اضطرابات تشغيلية متقطعة لبعض الخدمات نتيجة خلل فني لدى أحد مزودي الحوسبة السحابية التي تقدمها مؤسسات خارجية، ويعمل على معالجتها وفق بروتوكولات الاستجابة للحوادث، مؤكداً الحفاظ على الوضع المالي للمجموعة، فيما أشار بنك دبي الإسلامي إلى استمرار أعماله وخدماته التشغيلية.

وأكد بنك دبي التجاري، تواصل جميع الخدمات المصرفية والأنظمة والمنصات الرقمية وقنوات خدمة المتعاملين عملها بشكل طبيعي ومنتظم، دون أي انقطاع على مستوى الفروع والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات عن بُعد، مشيراً إلى متانة مركزه المالي وقوة جاهزيته التشغيلية والتزامه الراسخ بدعم المتعاملين وقطاع الأعمال في الدولة، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

الموانئ

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية – دي بي ورلد، أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي تواصل عملياتها بصورة اعتيادية، مع متابعة التطورات عن كثب والعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، أنها تواصل تطبيق تدابير السلامة والأمن المعززة في مختلف مرافق الميناء، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة موظفيها ومتعامليها وشركائها.

وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة موانئ أبوظبي استمرار عمليات الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية بشكل كامل، رغم توقع انخفاض عدد السفن الوافدة إلى ميناء خليفة نتيجة تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع بقاء الخدمات التشغيلية دون انقطاع.

كما أكدت الخليج للملاحة القابضة استمرار عمليات أسطولها البحري ومرافق التخزين النفطية في الفجيرة بكامل طاقتها التشغيلية، مع عدم توقع أي تأثير سلبي جوهري في نتائجها المالية في الوقت الراهن.

وفي المقابل، توقعت المجموعة ارتفاع أحجام المناولة عبر شبكتها العالمية المتنوعة نتيجة لتحول مسارات التجارة العالمية في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية.

كما أوضحت أن الغالبية العظمى من أسطولها البحري البالغ 122 سفينة تعمل خارج مضيق هرمز، فيما تواصل السفن المتواجدة في المضيق تشغيل خدمات الشحن داخل منطقة الخليج العربي، متوقعة أن يكون التأثير في قطاع الشحن البحري محدوداً بشكل عام.

التجزئة

من جانبها، أفادت لولو للتجزئة بأن جميع متاجرها في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل كالمعتاد مع استقرار سلاسل التوريد وتوافر المنتجات، في حين أكدت شركة دو استمرار خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية دون أي تأثير، مشيرة إلى أن بنيتها التحتية للشبكة وأنظمتها الأساسية وقنوات خدمة العملاء تواصل العمل بصورة طبيعية، مع توفر كامل خدمات الاتصالات عبر قطاعات الهاتف المتحرك، والهاتف الثابت، وقطاع المؤسسات. وأكدت الشركة أن أطر استمرارية أعمالها لا تزال فعالة بالكامل، بما يضمن الجاهزية التشغيلية والإدارة الاستباقية للتعامل مع أي تحديات.

العقارات والتعليم

هذا وأكدت إعمار العقارية أن أعمال مجمعاتها ومراكزها التجارية وأصولها الفندقية ومشاريعها التطويرية مستمرة بصورة اعتيادية، ومدعومة بخطط شاملة لاستمرارية الأعمال وتنسيق وثيق مع الجهات المعنية.

وفي قطاع التعليم والخدمات المصرفية، أكدت تعليم القابضة استمرار تقديم خدماتها التعليمية عبر محفظة مدارسها وفق البروتوكولات المعتمدة.