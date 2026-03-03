«ستاندرد آند بورز»: الإمارات في موقع مالي قوي

أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن الإمارات في موقع مالي قوي، يمكنها من امتصاص الصدمات رغم التوترات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن الدولة قطعت شوطاً متقدماً جداً في التنويع الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والطيران، يقلل تدريجياً من الاعتماد المباشر على العائدات النفطية، رغم استمرار دور النفط والغاز مكوناً رئيسياً في الإيرادات العامة والحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن أي تعطل محتمل في مضيق هرمز أو باب المندب، أو حتى مجرد تصاعد المخاوف بشأنهما، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتقليص حركة التجارة، لكن رغم كل ذلك نجد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متقدمة ومنافذ تصدير بديلة، إضافة إلى قدرات مالية، تمكنها من التعامل مع تقلبات مؤقتة في أسواق الطاقة أو حركة التجارة.

وأكد التقرير أن الإمارات، بفضل متانة ماليتها العامة، وقوة أصولها السيادية، ومرونة نظامها المالي، تظل في موقع أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإقليمية الأخرى. وأشار التقرير إلى تمتع إمارة أبوظبي بتصنيف ائتماني مرتفع عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق الوكالة، مدعوماً بضخامة الأصول السيادية، وتراكم الاحتياطات الخارجية، ما يمنحها هوامش واسعة لامتصاص الصدمات قصيرة الأجل.