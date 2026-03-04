59.5 مليون حاوية ناولها ميناء جبل علي في 4 سنوات

شهد ميناء جبل علي؛ أكبر الموانئ في الإمارات، استمراراً ملحوظاً في نمو حركة الحاويات خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً دوره مركزاً لوجستياً عالمياً محورياً يربط بين الشرق والغرب. وعلى مدى الأربع سنوات الأخيرة من 2022 حتى 2025، تعامل ميناء جبل علي مع 59.53 مليون حاوية، وهو رقم قياسي يعكس حجم الدور الذي يلعبه الميناء في حركة التجارة الدولية.

يبرز هذا التقدم الكبير مكانة ميناء جبل علي كعنصر أساسي في استراتيجية دبي لتكون محوراً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، معتمدة على توسعات مستمرة في البنية التحتية وتبني أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة التشغيل وسرعة دوران السفن. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع حجم الشحن من 13.970 مليون حاوية في عام 2022 إلى 15.552 مليون حاوية في عام 2025، ما يعكس زيادة تراكمية قدرها 11.3%.

نمو سنوي

وتوضح الأرقام تفاصيل النمو السنوي: ففي عام 2023 سجل الميناء 14.472 مليون حاوية، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بعام 2022. واستمر هذا الزخم في عام 2024 مع 15.536 مليون حاوية، محققاً نمواً طفيفاً بنسبة 7.3% عن 2023. وفي عام 2025 وصل حجم الشحن إلى 15.552 مليون حاوية، ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، لكنه يؤكد قدرة الميناء على المحافظة على مستويات قياسية من الأداء وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

ويعتبر استمرار هذا النمو مؤشراً قوياً على مرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة التحديات العالمية، وقدرته على التكيف مع تغيرات الطلب التجاري، وتعزيز موقع دبي في صدارة الموانئ العالمية من حيث الحجم والكفاءة التشغيلية.

وأسهمت الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية لميناء جبل علي في تعزيز قدرته التشغيلية،. وركز الميناء خلال السنوات الماضية على رقمنة العمليات وتحسين التكامل بين الموانئ والخدمات اللوجستية البرية، ما مكّن من تسريع حركة البضائع وتقليل زمن الانتظار، وبالتالي رفع كفاءة سلسلة الإمداد على مستوى المنطقة.