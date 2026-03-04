%21 زيادة في المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية في رمضان

تشهد المبيعات اليومية خلال شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً، بفضل حملات التخفيضات والعروض الترويجية التي تطلقها منصات التجارة الإلكترونية؛ ما يضاعف إقبال المستهلكين على شراء السلع الأساسية. وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين زيادة المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 21%. وأشاروا إلى أن شهر رمضان يشهد دائماً زيادة قوية في الطلب على السلع الاستهلاكية.

وتوقع تقرير صدر عن «موردور إنتليجنس» أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 21.01 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.29% خلال هذه الفترة. «البيان» ترصد السوق، وتنقل صورة حية عن حركة الشراء في الشهر الكريم.

تحوّل واضح

وسجلت شركة «طلبات مارت» في الإمارات أرقاماً قياسية مع بداية شهر رمضان، بعدما ارتفع حجم الطلبات بنسبة 21% في أول أيام الشهر، وفق بيانات أولية أظهرت إقبالاً قوياً على مجموعة واسعة من السلع الأساسية، أبرزها المنتجات الطازجة، ومنتجات الألبان واللبن، ومكونات الوجبات الجاهزة للطهي، إلى جانب التمور والحلويات التقليدية، وكذلك المشروبات والعصائر.

وتقول أليكس دي زيليكور، المدير العام لـ «طلبات مارت»: يغير شهر رمضان الروتين اليومي بشكل تام، ونلمس ذلك مباشرة في سلوك العملاء. وما نشهده اليوم لا يقتصر على زيادة موسمية في الطلب، بل يعكس الاعتماد المتزايد على حلول التجارة السريعة، في ظل سعي الأسر إلى إعطاء الأولوية لسهولة الحصول على المنتجات والسرعة والمرونة خلال ساعات الذروة الخاصة بالتحضيرات. وتعكس هذه المؤشرات تحولاً واضحاً في أنماط الاستهلاك خلال المواسم؛ إذ يتعزز دور التجارة السريعة في الفترات التي تشهد ذروة في الطلب، ومع موازنة الأسر بين التحضيرات والاجتماع حول موائد الإفطار العائلية ومتطلبات العمل تصبح السهولة والسرعة عاملين حاسمين في قرارات الشراء.

زيادة تدريجية

ويرى مارك غولميه - مدير تسويق أول في «نون»، أن رمضان يشهد دائماً زيادة قوية في الطلب على «نون» نتيجة لتجهيزات المخزون والهدايا وزيادة الاستهلاك المنزلي. وأضاف: من الأسبوع الأول للشهر الفضيل يزداد حجم الزيارات والطلبات تدريجياً، مع ارتفاع واضح في منتصف رمضان والأيام التي تسبق عيد الفطر، مع استعداد العملاء للتجمعات وشراء الاحتياجات الأخيرة. مؤكداً أن النشاط الشرائي أيضاً يتحرك أكثر نحو ساعات المساء، ويبلغ ذروته بعد الإفطار. هذا النمو مدعوم بخدمات التوصيل السريعة والموثوق بها. كما تزداد مبيعات الاحتياجات اليومية، وتعتبر البقالة والأساسيات المنزلية والمشروبات الرمضانية وأدوات المطبخ والمنزل ومنتجات العناية الشخصية والجمال من أكبر الفئات المساهمة، خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر. على «نون مينتس» يزداد الطلب على المنتجات الأساسية سريعة الحركة والشراءات الأخيرة بشكل ملحوظ؛ ما يعكس نمط التسوق القريب من الإفطار والسحور.

وعن تأثير عروض وخصومات رمضان في سلوك المستهلك ومتوسط قيمة السلة الشرائية قال مارك: تلعب عروض رمضان دوراً كبيراً في تشجيع العملاء على التسوق أكثر وتجربة منتجات جديدة. ومع العروض القوية يميل الناس إلى شراء كميات أكبر، وتجميع المنتجات، واستكشاف فئات مختلفة. مشيراً إلى أن تلبية احتياجات العملاء الحقيقية لا تزيد فقط من متوسط قيمة السلة، بل تساعد أيضاً على بناء الولاء، حيث يعود العملاء للتسوق مرة بعد مرة طوال الشهر.

تنافس حاد

وأكد عدد من المتسوقين في مراكز التسوق، أن ارتفاع حدة التنافس بين منصات التجارة الإلكترونية خلال شهر رمضان انعكس إيجاباً عليهم، من خلال تنوع العروض والخصومات وتعدد الامتيازات. ويقول أحمد سالم: إن الشراء عبر المنصات الإلكترونية يمنح فرصة للمقارنة بين الأسعار بسرعة واختيار العرض الأفضل من دون الحاجة إلى التنقل بين المتاجر، مشيراً إلى أن العروض الحصرية خلال رمضان توفر عليه جزءاً كبيراً من الميزانية.

وأوضحت مريم الحوسني أن ميزة التوصيل السريع خلال ساعات الذروة ساعدتها على تنظيم وقتها بين العمل وتحضيرات الإفطار، مؤكدة أن توافر المنتجات الأساسية بضغطة زر أصبح عنصر راحة أساسياً. أما خالد الطنيجي فأكد أن تنوع وسائل الدفع وخيارات العروض والسرعة من أبرز المزايا التي تدفعه إلى التسوق أونلاين.