2.74 مليار درهم إيرادات الغرف الفندقية بدبي في يناير

ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال يناير الماضي 19.1% إلى 2.74 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار في الفترة نفسها من 2025، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، فيما بلغ عدد الليالي الفندقية 4.11 ملايين ليلة، ووصل متوسط العائد على الغرفة إلى 668 درهماً.

وجاء الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية في دبي، بدعم ارتفاع متوسط العائد على الغرفة خلال يناير الماضي بنسبة 16% ليصل إلى 668 درهماً، مقابل 576 درهماً في يناير 2025، بالتزامن مع ارتفاع عدد الليالي الفندقية المحجوزة بنسبة 2% إلى 4.11 ملايين ليلة، مقابل 4.01 ملايين ليلة في يناير من العام الماضي.

وأكدت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، نجاح قطاع السياحة بالإمارة في تجاوز مستويات العام الماضي، في جميع مؤشرات الأداء، بما فيها مؤشرات عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة والإشغال الفندقي، في حين ارتفعت التدفقات السياحية من مختلف الأسواق خلال يناير بنسبة 3% ليصل الى 2 مليون سائح.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي، للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وواصل القطاع الفندقي في دبي تعزيز طاقته الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في الطلب، مع دخول منشآت جديدة إلى الخدمة وارتفاع إجمالي عدد الغرف المتاحة في مختلف الفئات، من الفاخرة إلى المتوسطة والاقتصادية. وأسهم هذا التنوع في المنتج الفندقي في استقطاب شرائح أوسع من الزوار، سواء من سياحة الأعمال والمؤتمرات أم السياحة الترفيهية والعائلية، ما عزز من استقرار نسب الإشغال رغم التوسع المستمر في المعروض.