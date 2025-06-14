فلاي دبي تمدد إلغاء رحلاتها إلى 6 دول حتى 16 يونيو

أعلن متحدث باسم فلاي دبي عن إلغاء رحلات فلاي دبي إلى كل من إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان وسوريا بتاريخ 15 و16 يونيو نظراً للوضع الحالي في المنطقة.

وقال المتحدث: قد أعدنا تشغيل بعض الرحلات عبر الشبكة إلى وجهات تأثرت بالإغلاق الجوي، وهذه الرحلات قد يتم تغيير مسارها لتجنب الأجواء المتأثرة.

وأضاف: نتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك، سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا، ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم.

نصائح للمسافرين

ونصح المسافرين بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو مكتب فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر الخاص بهم للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، كما نصح المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات.