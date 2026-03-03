"فلايت رادار": عودة تدريجية لحركة الطيران في الأجواء الإماراتية

أظهر تطبيق Flightradar24، المتخصص في تتبع حركة الطائرات عالمياً، عودة جزئية لحركة الطيران إلى الأجواء الإماراتية، بعد فترة من الإغلاق المؤقت الذي شهدته المنطقة خلال الساعات الماضية.

وبيّنت بيانات التتبع اللحظي على التطبيق رصد عدد من الرحلات التي استأنفت العبور والهبوط والإقلاع من مطارات الدولة، في مؤشر أولي على بدء انتظام الحركة الجوية تدريجياً، وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة.

وأظهرت الخرائط الحية للتطبيق تزايداً في مسارات الطائرات العابرة للأجواء الإماراتية، إلى جانب استئناف تشغيل بعض الرحلات المجدولة من وإلى مطارات الدولة، وسط استمرار التنسيق بين شركات الطيران وهيئات الطيران المدني لضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية.

ويُعد «فلايت رادار» من أبرز المنصات العالمية التي تعتمد على بيانات البث التلقائي لمراقبة الطائرات ، حيث يتيح متابعة حركة الطيران في الوقت الفعلي، ما يوفر مؤشراً سريعاً على التغيرات في كثافة الحركة الجوية حول العالم.