الإمارات تتصدر سوق العمل الإقليمي بأداء قوي ومرونة عالية

شهدت أسواق العمل عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال عام 2025 ضغوطاً مستمرة، حيث ظل نشاط التوظيف أقل من مستويات ما قبل الجائحة، رغم التحسّن التدريجي المسجّل مع نهاية العام.

ووفقاً لتقرير بيانات الخريطة الاقتصادية الصادرة عن شبكة لينكدإن العالمية من يناير إلى ديسمبر 2025 الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، فإنه رغم هذه البيئة المتقلبة إقليمياً، واصلت دولة الإمارات تميّزها، مسجّلة مرونة في التوظيف وفترات نمو ملحوظة إضافة إلى سوق عمل أكثر توازناً مقارنة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية.

صمود التوظيف

وخلال الفترة بين يناير ومارس 2025، استمر نشاط التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في التراجع، حيث تراوحت نسب الانخفاض السنوية في العديد من الأسواق بين -10% و -15%، وفي المقابل، أظهرت دولة الإمارات مرونة واضحة، إذ سجل التوظيف تغيّرات سنوية محدودة تراوحت بين -%2.6 و-4.7%، وهو ما يعكس بيئة طلب أكثر استقراراً مقارنة بالدول الأخرى.

وفي الوقت ذاته، ارتفع ما يُعرف بمعدل «ضيق سوق العمل» في دولة الإمارات بشكل ملحوظ، فقد زادت نسبة الوظائف الشاغرة مقارنة بعدد المتقدمين النشطين بنسبة 6 في يناير، و5.2 في فبراير، و15.2% في مارس، ما يعكس قوة الطلب على المواهب وزيادة الفرص أمام المهنيين.

تسارع التوظيف

مثّل الربع الثاني نقطة تحوّل رئيسة في سوق العمل الإماراتي، فقد انتقل التوظيف إلى نطاق النمو الإيجابي، مسجلاً نمواً سنوياً قوياً بنسبة 32.9% في أبريل، تلاه ارتفاع بنسبة %6.5 في مايو و%4.6 في يونيو.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بأداء قوي في مجموعة من القطاعات الرئيسة، من بينها قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات، وقطاع التعليم، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع الخدمات الاستهلاكية، وقطاع الإنشاءات، وسجّلت قطاعات عدة نمواً سنوياً تجاوز 40 % خلال أبريل، ما يعكس عمق الطلب واتساع نطاق النمو عبر الاقتصاد.

كما برزت الوظائف المبتدئة كونها إحدى أبرز فئات الوظائف خلال العام، حيث ارتفع التوظيف ضمن هذه الفئة بنسبة 12% على أساس سنوي في أبريل، على تعزيز استدامة المواهب ودعم خطوط إمداد الكفاءات المستقبلية.

واستمرت نسبة ضيق سوق العمل بالارتفاع خلال الربع الثاني، ما يعكس استمرار المنافسة على المواهب.

استقرار التوظيف

شهد التوظيف خلال النصف الثاني من العام استقراراً مدعوماً باستمرار الطلب القوي على المواهب، وبين يوليو ونوفمبر، تراوحت التغيّرات السنوية في التوظيف بين -2.9% و -2.4%.

كما شهد ضيق سوق العمل تراجعاً تدريجياً خلال هذه الفترة، مع تحسّن التوازن بين الوظائف الشاغرة والمواهب المتاحة.

وفي الوقت ذاته، أصبح الباحثون عن عمل أكثر انتقائية، مع تزايد الميل نحو الاستقرار الوظيفي، وفي السياق ذاته، استقرت أنماط العمل المرن، مع استمرار الوظائف الهجينة في تسجيل حصة متزايدة من إعلانات الوظائف، مقابل إقبال قوي على الوظائف عن بُعد.

وبحلول ديسمبر 2025، سجّلت دولة الإمارات نمواً سنوياً في التوظيف بنسبة %2.0، وجاء هذا النمو مدفوعاً بأداء قوي عبر عدد من القطاعات الرئيسة، تصدّرها قطاع مزوّدي خدمات الترفيه بنسبة ‎%24، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 18.2%، ثم قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات بنسبة 12.0%.

جاء عام 2025 ليعكس متانة سوق العمل في دولة الإمارات وقدرته على الحفاظ على زخم التوظيف رغم التحديات الإقليمية والعالمية، فقد اتسم العام بمرونة واضحة، وفترات نمو ملحوظة، واستقرار صحي في النصف الثاني.

وتشير البيانات إلى سوق عمل يتميز بالتنافسية والتوازن والقدرة على التكيّف، ومع دخول عام 2026، تواصل دولة الإمارات انطلاقتها من موقع قوة، مدعومة بنشاط توظيف مستدام وتنوّع قطاعي ومؤشرات استقرار إيجابية.