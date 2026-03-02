اقتصادية رأس الخيمة تكثف رقابتها اليومية لضمان استقرار الأسعار

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مواصلة جهودها الرقابية المكثفة لمتابعة أسعار السلع الرئيسية في أسواق الإمارة، ضمن خطة استباقية تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.

وأوضحت الدائرة أن فرق الرقابة الميدانية تنفذ جولات تفتيش يومية تشمل مختلف المنافذ التجارية ومراكز البيع، لمراقبة مستويات الأسعار والتحقق من التزام المنشآت بالقوائم السعرية المعتمدة، والتأكد من عدم وجود زيادات غير مبررة على السلع الأساسية، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين.

وأشارت إلى أن عمليات المتابعة اليومية تتضمن مقارنة الأسعار بشكل مستمر، والتأكد من وضوحها وإتاحتها للمستهلكين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي منشأة يثبت مخالفتها للأنظمة واللوائح المعمول بها في الإمارة.

وأكدت الدائرة أن حماية المستهلك تمثل أولوية رئيسية ضمن منظومة عملها، مشيرةً إلى أن استقرار الأسعار يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بالأسواق المحلية ويدعم تنافسية البيئة الاقتصادية في رأس الخيمة.

ودعت اقتصادية رأس الخيمة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة أو زيادات سعرية غير مبررة عبر قنوات التواصل الرسمية، مؤكدة التعامل الفوري والجاد مع البلاغات بما يضمن صون حقوق المستهلكين.

وتأتي الجهود في إطار تعزيز الشفافية السوقية وترسيخ منظومة رقابية فاعلة، انسجاماً مع توجهات الإمارة الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.