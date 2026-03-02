عقارات دبي تتحدى التوترات.. صفقتان بـ 80 مليون درهم لوحدتين قيد الإنشاء

واصل السوق العقاري في دبي تسجيل نشاط لافت في قطاع المكاتب، مع إتمام صفقتين لبيع وحدتين مكتبيتين قيد الإنشاء (على الخارطة) بقيمة إجمالية بلغت نحو 80 مليون درهم، في إشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين والشركات في الأصول المكتبية عالية الجودة.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي سجلت الصفقة الأولى في منطقة الخليج التجاري 50 مليون درهم ضمن مشروع «لومينا باي أمنيات»، فيما تمت الصفقة الثانية في منطقة المركز التجاري الثاني بقيمة 30 مليون درهم ضمن مشروع «أي أتش إس تاور».

وتأتي هذه الصفقات في وقت تتسم فيه البيئة الإقليمية بدرجة من عدم اليقين، إلا أن الطلب على المكاتب المتميزة في دبي لا يزال قوياً، مدفوعاً بمكانة الإمارة كمركز أعمال مستقر ووجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن مقار طويلة الأجل.

ويعكس الإقبال على الوحدات المكتبية قيد الإنشاء توجهاً استثمارياً استباقياً، مع تركّز الاهتمام على المباني الحديثة التي تلبي معايير الاستدامة والتقنيات المتقدمة، وفي مواقع استراتيجية قادرة على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

ويؤكد هذا الأداء قدرة سوق دبي العقاري على الحفاظ على زخمه، مستفيداً من مقومات الاستقرار والبنية التحتية المتقدمة التي تواصل جذب رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات استثمارية موثوقة.