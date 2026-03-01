«اقتصادية عجمان»: 588 مشروعاً منزلياً ضمن برنامج «ريادة»

أكد أحمد خير البلوشي، مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن برنامج «ريادة» أسهم في تعزيز نمو المشاريع المنزلية بالإمارة، عبر توفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم المواطنين، خصوصاً النساء والشباب والأسر المنتجة، وتمكنهم من تحويل مهاراتهم إلى أنشطة اقتصادية مستدامة ضمن إطار قانوني منظم.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، أبرزها إصدار الرخص المنزلية مجاناً لمدة 3 سنوات، إضافة إلى إتاحة المشاركة المجانية في المبادرات التسويقية والمعارض والفعاليات المحلية، وتوفير ورش تدريبية متخصصة وخدمات إعداد دراسات الجدوى، بما يساعد أصحاب المشاريع على الانطلاق بثقة وتعزيز فرص نجاحهم في السوق.

وأوضح البلوشي، أن الإقبال على المشاريع المنزلية شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد التراخيص المنزلية الصادرة ضمن البرنامج 588 مشروعاً، بنسبة نمو وصلت إلى 39 %، وهو ما يعكس تنامي ثقافة العمل الحر وتوجه الأفراد نحو إنشاء مشاريع صغيرة منخفضة التكلفة وقابلة للتطور مستقبلاً.

وأشار إلى أن إجراءات إصدار الرخصة المنزلية تتم إلكترونياً بالكامل عبر المنصات الذكية للدائرة، بدءاً من اختيار النشاط وتقديم الطلب وإرفاق المستندات وصولاً إلى سداد الرسوم، لافتاً إلى إمكانية إصدار الرخصة خلال يوم عمل واحد في حال استيفاء جميع المتطلبات، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكد البلوشي، أن الرخص المنزلية تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المحلي، إذ تتيح للأفراد دخول سوق العمل بصورة نظامية، وتسهم في تنويع المنتجات والخدمات وتحريك النشاط الاقتصادي، كما تساعد الأسر على تنويع مصادر دخلها دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي ويرفع مستوى المعيشة، إلى جانب دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ضمن بيئة عمل مرنة تتناسب مع مسؤولياتها الأسرية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تسهم كذلك في الحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل ذاتية وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع المنزلية تمتلك فرصاً للتحول مستقبلاً إلى شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على توفير وظائف إضافية والمساهمة في نمو الاقتصاد.

وأوضح البلوشي، أن أصحاب المشاريع المنزلية يواجهون تحديات تتعلق بالتسويق وإدارة الطلب والالتزام ببعض الاشتراطات الصحية لبعض الأنشطة، إضافة إلى تحديات خطط التوسع المستقبلي، مؤكداً أن الدائرة تعمل على معالجة تلك التحديات عبر برامج تدريبية واستشارات متخصصة، وتوفير منصات عرض وتسويق، إلى جانب نشر التوعية باللوائح التنظيمية لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها.