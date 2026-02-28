طيران الإمارات تعلّق رحلاتها بشكل مؤقت من وإلى دبي

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أنه "نظراً لعمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة، علّقت طيران الإمارات عملياتها بشكل مؤقت من وإلى دبي.

وتحث طيران الإمارات عملاءها على التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع emirates.com للاطلاع على آخر التحديثات قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة الوضع بشكلٍ مستمر وتتواصل مع الجهات المعنية.

واعتذرت طيران الإمارات للعملاء المتأثرين عن أي إزعاج ناتج عن هذه الاضطرابات، مؤكدة أنها تعمل على مساعدتهم في إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر أو توفير ترتيبات سفر بديلة، مشيرة إلى أن "سلامة وأمن مسافرينا وأفراد طاقمنا تظل على رأس أولوياتنا".