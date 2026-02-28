فلاي دبي: تأثر بعض الرحلات نظراً لإغلاق المجال الجوي في بعض الدول

أكد متحدث باسم فلاي دبي أنه نظراً للإغلاق المؤقت للمجال الجوي العراقي والإيراني والإسرائيلي اليوم 28 فبراير، تأثرت بعض رحلات فلاي دبي، ونعمل حالياً على تقليل التأثير على جدول رحلاتنا، حيث يتم تحويل مسار بعض الرحلات أو إعادتها إلى المطار أو إلغاؤها.

وأضاف، "نتابع تطور الأوضاع عن كثب ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم".

ونصح المتحدث باسم فلاي دبي المسافرين بالتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com للاطلاع على آخر المستجدات.