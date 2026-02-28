الإمارات.. ارتفاع أسعار الوقود لشهر مارس

أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة جميع مشتقات الوقود في مارس 2026، ووافقت اللجنة على زيادة البنزين بمقدار يتراوح بين 14 و15 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 20 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر فبراير 2026.

وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأحد أول مارس 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً فلوس من 2.45 درهم في فبراير الى 2.59 درهم في مارس، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 15 فلساً من 2.33 درهم في فبراير إلى 2.48 درهم في مارس، وكذلك ارتفع لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 14 فلساً من 2.26 درهم في فبراير الى 2.40 درهم في فبراير، وكذلك صعد سعر الديزل بمقدار 20 فلساً لكل لتر من 2.52 درهم في فبراير الى 2.72 درهم في مارس.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.

كما أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير، لتصل الأسعار الى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.