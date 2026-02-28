الإمارات تطلق أسرع ربط إنترنت في الشرق الأوسط

أعلنت منصة «الإمارات لتبادل الإنترنت» (UAE-IX)، بالتعاون مع الشركة العالمية DE-CIX، إجراء ترقية كبرى لمنظومتها لتصبح قادرة على دعم سرعات فائقة تصل إلى 800 جيجابت إيثرنت (GE).

وتُعد الخطوة بمثابة «توسعة تاريخية» لطرق البيانات السريعة في المنطقة؛ حيث انفردت المنصة بكونها المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يوفر منافذ وصول بسرعة 400 جيجابت، ما يعزز الإمارات كقلب نابض للإنترنت العالمي.

وحرصت الإمارات على بناء «نهر رقمي ضخم» يتدفق بسرعة هائلة، تصل إلى 800 جيجابت، لتضمن نقل كميات مهولة من البيانات في أجزاء من الثانية، ما يمهد الطريق لتقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي المتقدم، وبث الفيديو بدقة 8K، والمدن الذكية التي لا تحتمل التأخير.

وأشارت البيانات الصادرة عن DE-CIX ومنصة datamena التابعة لشركة «دو»، إلى أن مركز UAE-IX يربط حالياً أكثر من 110 شبكات عالمية ومحلية، وسجل المركز نمواً مذهلاً في حركة مرور البيانات، حيث تجاوزت ذروة المرور 1 تيرابت في الثانية، بزيادة 35% خلال عام 2025 وحده.

وتم إدارة هذا الضغط الهائل على الشبكة بكفاءة، مع توفير سعة إجمالية للعملاء تصل إلى 6.6 تيرابت، ما يجعلها المنصة الأضخم في المنطقة بلا منازع.

ولم تتوقف التحديثات عند السرعة فقط، بل امتدت لتشمل «الربط السحابي». فإلى جانب الشركات الكبرى التي ترتبط بها المنصة حالياً مثل أمازون (AWS) ومايكروسوفت أزور، ستتم إضافة وصول مباشر وقريب جداً إلى عملاقي الحوسبة Alibaba Cloud وGoogle Cloud.