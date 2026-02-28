39 مليار دولار تجارة الإمارات والولايات المتحدة في 2025

سجلت التجارة البينية بين الإمارات والولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 39 مليار دولار في 2025، وأدى هذا النشاط التجاري القوي لتحقيق فائض تجاري 23.8 مليار دولار لصالح أمريكا، وهو أكبر فائض تجاري أمريكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم.

وعززت الإمارات مكانتها كشريك اقتصادي عالمي رئيسي للولايات المتحدة في العام الماضي.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى الإمارات العام الماضي بنسبة 16 %. وتسلط هذه البيانات الضوء على تعمق العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، المبنية على الثقة المتبادلة والأولويات المشتركة والالتزام بالنمو الاقتصادي.

وحسب موقع «ميدل إيست إكونومي» كان عام 2025 هو العام السابع عشر على التوالي الذي تكون فيه الإمارات الوجهة الأولى لصادرات السلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما دفع النمو الاقتصادي المستدام في الولايات المتحدة وخلق فرصا للعمل.

علاقات متنامية

وتعزز بيانات التجارة الجديدة العلاقة الاقتصادية والاستثمارية الثنائية المتسارعة، والزيادة المستمرة في الطلب على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية في الإمارات.

وسلط سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الضوء على أرقام التجارة والاستثمار في فعالية بواشنطن العاصمة، استضافها مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي.

وخلال الفعالية، أشار العتيبة أيضاً إلى أن عام 2025 مثل نقطة تحول كبيرة في العلاقة الثنائية، وهو ما أكدته زيارة الرئيس دونالد ترامب لأبوظبي في مايو الماضي.

الذكاء الاصطناعي

ويتوسع التعاون الاقتصادي بسرعة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والمعادن الحيوية، ما يغير بشكل أساسي طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة.

ويشمل ذلك التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والانتشار الآمن للذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة الأمريكية على بيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة من شركة Nvidia إلى الإمارات، ما مثل علامة فارقة.

شراكة استراتيجية

وقال يوسف العتيبة: «إن العلاقة الإماراتية الأمريكية هي شراكة استراتيجية متجذرة في الثقة والمصالح الأمنية المشتركة والاستثمار الاقتصادي طويل الأمد.

وتؤكد بيانات التجارة لعام 2025 كيف أن تلك الشراكة تحقق نتائج حقيقية، مع زيادة الصادرات الأمريكية إلى الإمارات بنسبة 16 % على أساس سنوي لتصل إلى 31.4 مليار دولار، ما يدعم الوظائف الأمريكية، ويعزز سلاسل التوريد ويسرع الابتكار عبر القطاعات الحيوية.

وبينما تستمر الإمارات في تنويع اقتصادها، فإننا نتطلع بشكل متزايد إلى الشركاء الأمريكيين للمساعدة في دفع التقدم في قطاعات تتراوح من الفضاء والرعاية الصحية إلى الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي».

سلاسل التوريد

وتتجاوز الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة حالياً تريليون دولار، وتخطط الإمارات لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، ما يعزز سلاسل التوريد ويبني قدرة الإنتاج المحلي.

وقال العتيبة: «سواء من خلال الاستثمارات السيادية واسعة النطاق أو توسع الشركات الإماراتية في السوق الأمريكية، فإننا نظل ملتزمين باستثمار 1.4 تريليون دولار.

وهذا الالتزام يعكس رهاننا طويل الأمد على النمو الأمريكي والقيادة التكنولوجية. ومعاً، ستبني الإمارات والولايات المتحدة سلاسل توريد مرنة، وتطور تقنيات الجيل القادم وتوسع الفرص للشركات في كلا البلدين».

16 %

نمو الصادرات الأمريكية إلى الإمارات العام الماضي

تسارع التعاون في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والمعادن الحيوية