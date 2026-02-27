التكنولوجيا حتى الإشباع في رمضان.. وتنزيلات التطبيقات تقفز 27 %

شهد شهر رمضان ارتفاع أعداد مستخدمي التكنولوجيا، حيث يعتمد الناس عليها في مختلف جوانب حياتهم اليومية، وهذا ما تؤكده بيانات AppsFlyer التي رصدت ارتفاعاً بنسبة 27% في تنزيلات التطبيقات لمتابعة مواقيت الصلاة، وصولاً إلى التسوق والخدمات اللوجستية.

ووفق تقريرعن استطلاع أجرته شركة TGM Research «تي جي إم ريسيرش»، أفاد نحو 76% من المشاركين في الإمارات أنهم يمضون وقتاً أطول على أجهزتهم المحمولة خلال الشهر الكريم.

كما أظهرت دراسة لشركة The Trade Desk حول استهلاك الإعلام في الشرق الأوسط أن نحو 56% من الأفراد يمضون وقتاً أطول في مشاهدة المحتوى عبر البث الرقمي خلال شهر رمضان مقارنة ببقية العام. خبراء التقنية أكدوا بدورهم أن التحول الرقمي في رمضان تجاوز مجرد الترفيه ليصل إلى إدارة الصحة والأمن الشخصي.

وفي هذا السياق، رصد محللو منصة «أدجست» طفرة تقنية ملموسة، حيث كشفوا عن زيادة بنسبة 50% في استخدام تطبيقات الصحة واللياقة في الإمارات مقارنة بالمعدل السنوي، وهو ما يعكس رغبة المستخدمين المتزايدة في الحفاظ على نشاطهم البدني عبر الحلول الرقمية خلال ساعات الصيام.

أوامر صوتية

قال رامي أبوعرجة، المدير الأول للتسويق والابتكار بمجموعة «يانغو» الشرق الأوسط: يعد شهر رمضان من أكثر المواسم نشاطاً في استخدام الأوامر الصوتية بالمنزل، لأن الناس يعودون إلى المجموعة نفسها من الروتينات مرات عدة يومياً، مثل متابعة التوقيتات، وضبط التذكيرات، وتشغيل المحتوى الصوتي.

وخلال رمضان يتصدر الاستماع إلى تلاوات القرآن باستمرار قائمة التجارب الأكثر استخداماً على «يانغو ياسمينة»، ما يعكس مدى اندماج المساعد الذكي بسلاسة في روتين الحياة اليومية للصائم. وأضاف أبوعرجة:

استناداً إلى بيانات استخدام مجمعة ومجهلة الهوية تم نشرها علناً، يسجل المستخدمون في المتوسط نحو 22 تفاعلاً لكل مستخدم يومياً، مع وصول أيام الذروة إلى 44 تفاعلاً.

حيث تدعم الأجهزة الذكية الطلبات اليومية المتعلقة بالصيام، والتي تستخدمها الكثير من الأسر طوال الشهر، مثل السؤال عن أوقات الصلاة، وجدولة تلاوة القرآن على المنبه.

ويمكن للمستخدمين توجيه أسئلة مرتبطة بالتقويم والتوقيت، وضبط بعض التذكيرات، إضافة إلى تشغيل محتوى صوتي يعزز أجواء الشهر الكريم، مثل الراديو، والمواقع والتطبيقات التي تقدم النصائح المتعلقة بالعبادة.

راحة وسهولة

أما المتحدث باسم جمبو للإلكترونيات فقال: خلال شهر رمضان المبارك تؤدي التكنولوجيا دوراً أساسياً في توفير الراحة وسهولة إنجاز المهام. وعادةً ما نسجل زيادة تتراوح بين 25% و30% في فئة السلع المعمرة والأجهزة المنزلية الكبيرة، لا سيما أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الرئيسية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما تشهد أجهزة التلفزيون إقبالاً ملحوظاً مع تمضية العائلات وقتاً أطول في المنزل، خصوصاً خلال الأمسيات. كما تواصل الشاشات الكبيرة دفع وتيرة الطلب، في ظل سعي المتعاملين إلى ترقية تجربة الترفيه المنزلي لديهم. ومع اقتراب عيد الفطر تتغير أنماط الشراء باتجاه الهدايا.

حيث تسجل فئات مثل الأجهزة المنزلية الصغيرة، والأجهزة القابلة للبس، ومنتجات الألعاب الإلكترونية ارتفاعاً ملحوظاً، مع إقبال المتعاملين على الشراء لأفراد العائلة والأصدقاء.

وأضاف: أما في قطاع تقنية المعلومات فنشهد نمواً في القيمة بنحو 15%، مدعوماً بطلب مستقر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقاتها.

وفي الوقت ذاته، تسجل منتجات أتمتة المكاتب - بما في ذلك الطابعات وأجهزة العرض والشاشات - نمواً مدفوعاً بكل من متعاملي الشركات والمستخدمين المنزليين، في ظل استمرار العديد من الأسر اعتماد بيئات العمل الهجينة، وسعي الشركات الصغيرة إلى تعزيز إنتاجيتها خلال هذه الفترة.

تقنيات متطورة

يقول فيك شن، مدير الأعمال لشركة «تي سي إل» TCL في دبي: يشهد شهر رمضان في الإمارات عادةً ارتفاعاً لافتاً في الإقبال على استخدام التكنولوجيا، وتسجل فئة الشاشات الفاخرة كبيرة الحجم معدلات طلب متقدمة في السوق الإماراتي، وبشكل خاص أجهزة QD-Mini LED وOLED ابتداء من 75 بوصة وما فوق.

ويلاحظ توجه متزايد لدى المستهلكين نحو تجارب مشاهدة منزلية تضاهي أجواء السينما، مع اهتمام ملحوظ بالتقنيات التي تقدم مستويات سطوع مرتفعة، وتبايناً عميقاً، وأداء عرض متطوراً يتناسب مع المساحات السكنية الواسعة.

ويقدر حجم سوق أجهزة التلفزيون في دولة الإمارات بنحو 85 إلى 90 مليون درهم شهرياً، بما يعادل بيع ما بين 35,000 و40,000 جهاز كل شهر.

ويضيف: تشير التوقعات إلى نمو السوق بنسبة تتراوح بين 10% و12% خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب على الشاشات كبيرة الحجم واعتماد أحدث تقنيات العرض.

وتعتمد مختلف الفئات العمرية في الدولة على أجهزة التلفزيون، إلا أن الاستخدام الأكبر يتركز بين العائلات، لا سيما ضمن الفئة العمرية من 25 إلى 45 عاماً، حيث يشكل التلفزيون نقطة محورية للتجمع الأسري، خصوصاً خلال شهر رمضان.

