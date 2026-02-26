4 مليارات قيمة مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال يناير

سجّلت مبيعات العقارات التجارية في دبي (المكاتب والمحال) انطلاقة قوية مع مطلع عام 2026، بعدما قفزت في يناير بنسبة 300% مقارنة مع يناير 2025، في مؤشر واضح على استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية، وتسارع توسّع الشركات والأعمال في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة مبيعات العقارات التجارية إلى نحو 4 مليارات درهم عبر 821 صفقة خلال يناير 2026، مقارنة بنحو مليار درهم عبر 364 صفقة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس زخماً استثمارياً لافتاً في قطاع المكاتب والتجزئة.

وتعكس الأرقام اتساع قاعدة النشاط غير النفطي في دبي، إذ يشير النمو الحاد في مبيعات المكاتب والمحال إلى دخول شركات جديدة وتوسّع كيانات قائمة، ما يعني زيادة في التوظيف، وارتفاعاً في الطلب على الخدمات، وتعزيزاً لدورة الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي.

كما يُعدّ نمو القطاع التجاري مؤشراً متقدماً على الثقة بمناخ الأعمال، لأن الشركات لا تشتري أو تستثمر في مساحات تشغيلية إلا عند وضوح الرؤية بشأن النمو المستقبلي.

كما تؤكد القفزة في عدد وقيمة الصفقات تحوّل السوق التجاري من مرحلة تعافٍ إلى مرحلة توسّع فعلي، مع احتمالات استمرار الضغوط الصعودية على أسعار المكاتب الجاهزة والمحال في المواقع الرئيسية.

لا سيما في المناطق المالية والتجارية الحيوية، كما قد يدفع ذلك المطورين إلى تسريع طرح مشاريع مكتبية جديدة أو إعادة توظيف بعض الأصول لتلبية الطلب المتزايد.

قيد الإنشاء

وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 3.28 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 678 صفقة، و724 مليون درهم للمحال التجارية نتجت عن 143 صفقة.

واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 413 صفقة. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 862 مليون درهم عبر 265 صفقة، بالمقابل، بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية الجاهزة 382 مليون درهم عبر 72 صفقة، وبلغت المبيعات على الخارطة 341 مليون درهم عبر 71 صفقة.

التوزع الجغرافي

وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 163 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم، تليها منطقة تيكوم SITE A عبر 225 صفقة بقيمة 577 مليون درهم، ثم منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 41 صفقة بقيمة 465 مليون درهم، ثم منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 97 صفقة بقيمة 309 مليون درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 5 صفقات بقيمة 116 مليون درهم.

الأصول الفاخرة

ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 44 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير 2026.

وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة المركز التجاري الثاني بقيمة 29 مليون درهم.