«راكز» تحتضن 3600 مستثمر بريطاني

كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن احتضانها أكثر من 3600 مستثمر بريطاني يعملون في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية، مؤكدة مكانة الإمارة كبوابة استراتيجية إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأوسع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من «راكز» إلى المملكة المتحدة، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مستثمرين بريطانيين وقادة قطاعات وممثلي أعمال في مدينتي لندن ومانشستر، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف الفرص الواعدة في رأس الخيمة، وركزت الجولة على عرض حوافز الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات المحلية والدولية، لدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.

وأكدت «راكز» خلال اللقاءات حرصها على ترسيخ العلاقات الاقتصادية مع شركاء استراتيجيين عالميين، مشيرة إلى أن رأس الخيمة تمثل منصة جاذبة للاستثمار بفضل بيئة أعمال متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي مرن يتيح للشركات النمو والتوسع بسهولة ضمن منظومة دعم شاملة.

وشاركت «راكز» بصفة راعٍ رسمي في الملتقى التعريفي في لندن والذي نظمته غرفة التجارة البريطانية في دبي تحت عنوان «ممارسة الأعمال في دبي والإمارات الشمالية»، وجمع الملتقى نخبة من المستثمرين البريطانيين المهتمين بالتوسع في منطقة الشرق الأوسط. كما شاركت هولي غارفورث، مديرة إدارة تطوير الأعمال في «راكز»، في حلقة نقاشية قدمت خلالها رؤى عملية حول تأسيس ونقل الأعمال ضمن منظومة «راكز» الجاهزة للتشغيل. كما شارك وفد «راكز» في جلسات نقاشية حول اختيار نموذج تأسيس الأعمال الأمثل في دولة الإمارات، مستعرضين مزايا البيئة التنظيمية والبنية التحتية الداعمة للنمو في رأس الخيمة، إضافة إلى لقاءات ثنائية مع ممثلين عن قطاعات التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد والخدمات المهنية لاستكشاف آفاق الشراكة وتوسيع فرص الاستثمار.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: تُعد المملكة المتحدة من الأسواق ذات الأولوية لراكز، في ظل الاهتمام المتنامي من الشركات البريطانية بالسعي إلى منصات جاهزة وقابلة للتوسع وذات كفاءة من حيث التكلفة لدعم توسعها الإقليمي والعالمي. وقد أتاحت زيارتنا فرصة التواصل المباشر مع صناع القرار وفهم توجهاتهم، وعرض المقومات التي توفرها رأس الخيمة من بنية تحتية متطورة وإطار تنظيمي واضح وربط لوجستي متكامل يمكّن الشركات من النمو بثقة واستدامة. وتضم «راكز» أكثر من 3600 مستثمر بريطاني، ما يعكس استمرار نمو الشركات في الإمارة وجاذبيتها كقاعدة موثوقة للتوسع والعمليات التصديرية والاستثمار طويل الأمد، وتأتي الجولة الترويجية في المملكة المتحدة ضمن جهود «راكز» الدولية المستمرة لتعزيز الروابط التجارية وجذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ الجسر الاقتصادي بين رأس الخيمة والمملكة المتحدة.