الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وجني الأرباح

وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 5174.68 دولاراً للأوقية (الأونصة)، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.6 % إلى 5193.80 دولاراً.
وحذر ترامب، الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية، التي تفاوضت عليها في الآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة، التي فرضها، وقال إنه سيفرض على تلك الدول رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.
في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، يوم الأحد، إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية، غداً الخميس، في جنيف.
ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 88.14 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين الجلسة الماضية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2160.69 دولاراً للأونصة وصعد البلاديوم أيضاً 0.3 % إلى 1748.50 دولاراً.