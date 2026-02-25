الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وجني الأرباح

انخفض الذهب أكثر ​من 1 %، أمس، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع، ​الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، بعد أن أثر ارتفاع الدولار وجني الأرباح سلباً على الأسعار في ظل ترقب المستثمرين لاستيضاح خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 5174.68 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ⁠منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.6 % إلى 5193.80 دولاراً.

وارتفع الدولار 0.2 %، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، حكماً قضي بأن استخدام ترامب قانون الطوارئ لعام 1977 لفرض رسوم جمركية تجاوز سلطته، لكن ​إدارة الجمارك وحماية الحدود قالت إن واشنطن فرضت رسوماً ​جمركية جديدة 10 % اعتباراً من أمس على جميع السلع غير المشمولة بالإعفاءات.

وحذر ترامب، الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية، التي تفاوضت عليها في الآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة بعد ​أن ألغت المحكمة ⁠العليا الرسوم الجمركية ⁠الطارئة، التي فرضها، وقال إنه سيفرض على تلك الدول رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، يوم الأحد، إن ⁠إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية، غداً الخميس، في جنيف.

ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % ​إلى 88.14 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين الجلسة الماضية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2160.69 دولاراً للأونصة وصعد البلاديوم أيضاً 0.3 % إلى 1748.50 دولاراً.