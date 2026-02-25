دبي.. الحلم الجديد لأثرياء الولايات المتحدة

تساءلت كاثلين جاكوبسون، أحد الأصوات التحليلية البارزة على منصة «فايند أرتيكل» الرقمية المرموقة: هل فعلاً دبي هي الحلم الأمريكي الجديد؟ لأنه من وجهة نظرها، الحلم الأمريكي في طبيعته لا يرتبط بالمكان، وإنما بالممكن.

جاء المقال ليرصد ظاهرة انتقال المهنيين الأمريكيين إلى دبي عام 2026 على أنها ليست حدثاً معزولاً، بل نتيجة ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة. وأصبح هناك عدد قياسي من المليونيرات الأمريكيين بدأوا في التفكير بالفعل في الهجرة أو الحصول على إقامات بديلة.

وقالت كاثلين جاكوبسون في مقالتها: عندما تبحث عن خيار استئجار سيارة في دبي فور هبوطك في مطار دبي الدولي، ستلاحظ أمراً مثيراً للاهتمام: أنت لست وحدك في هذا المسعى.

فبشكل متزايد، لم يعد الأشخاص الذين يقفون في تلك الطوابير مجرد سياح يطاردون أشعة الشمس في العطلات، بل محللون سابقون في «وول ستريت»، ومديرو صناديق تحوط، ومؤسسو شركات تقنية مالية، ومحترفو أسهم خاصة، يطرحون بهدوء سؤالاً أكبر: هل يتشكل الحلم الأمريكي الجديد على بعد 7000 ميل من مانهاتن؟

وكانت تقارير وبيانات «أرتون كابيتال» قد أشارت إلى تحول تاريخي في سلوك الأثرياء الأمريكيين، حيث لم يعودوا يمثلون فئة هامشية في سوق هجرة الاستثمار، بل أصبحوا في قلب المشهد حالياً نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي.

كما كانت تقارير «أرتون كابيتال» قد أشارت إلى أن نسبة الأمريكيين الراغبين في الهجرة من أجل الاستثمار ارتفعت في أعمال شركة «أرتون كابيتال» من 1% فقط عام 2023 إلى 10% عام 2025.

رمز النجاح

وقالت كاثلين: لعقود من الزمن، كان الرمز الأسمى للنجاح المالي في الولايات المتحدة هو ذلك المكتب الموجود في زاوية يطل على نهر هودسون، وشقة في «ترايبيكا»، وصيف في «هامبتونز».

ولكن في عالم يتسم بالعولمة المفرطة، لم يعد الطموح بحاجة للبقاء مرتكناً إلى أفق مدينة واحدة. ومؤخراً، بدأ أفق دبي في جذب الأنظار بطريقة غير مسبوقة.

إن «وول ستريت» لن تذهب إلى أي مكان؛ فنيويورك لا تزال قوة عالمية مهيمنة. ومع ذلك، فإن العالم المالي يتطور بسرعة مذهلة. إن إبرام الصفقات عن بعد، وتدفقات رأس المال العالمية، وأسواق العملات المشفرة، والاستثمارات العابرة للحدود، تعني أن اللعبة لم تعد مقتصرة على مانهاتن. لقد وضعت دبي نفسها كلاعب جاد في هذا المشهد الجديد.

وقام مركز دبي المالي العالمي ببناء إطار قانوني وتنظيمي مصمم وفقاً للمعايير الدولية، ما جذب البنوك ومديري الأصول والشركات الناشئة من أنحاء العالم. بالنسبة للمهنيين الأمريكيين المعتادين على الأسواق المتطورة، فإن هذا النوع من الألفة التنظيمية يمثل أهمية قصوى.

إن الجاذبية هنا لا تتعلق فقط بالأبراج اللامعة والفعاليات الاجتماعية، بل تتعلق بالوصول؛ الوصول إلى رأس المال، وإلى الأسواق الناشئة، وإلى بيئة تنظيمية غالباً ما ينظر إليها على أنها أكثر قابلية للتنبؤ في قطاعات معينة، وخاصة قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

الهيكل الضريبي

دعونا نتحدث عن الأرقام، لأن العاملين في مجال التمويل يفعلون ذلك دائماً. أحد أبرز عوامل الجذب للأمريكيين الذين يفكرون في الانتقال إلى دبي هو الهيكل الضريبي.

وبينما لا يزال المواطنون الأمريكيون يخضعون للضريبة على دخلهم العالمي، فإن غياب ضريبة الدخل الشخصي المحلية في الإمارات يمكن أن يغير المعادلة بشكل كبير، خاصة لأصحاب الدخل المرتفع الذين يمتلكون هياكل استثمارية ذكية.

أضف إلى ذلك ضرائب الشركات المنخفضة نسبياً في كثير من الحالات، وستحصل على رواية مالية مقنعة. بالنسبة لمديري صناديق التحوط ورواد الأعمال المعتادين على ضرائب الولاية والمدينة المرتفعة في أماكن مثل نيويورك أو كاليفورنيا، فإن هذا الفارق ليس مجرد مبالغ ضئيلة.

ولكن المال ليس العامل الوحيد، حيث يلعب أسلوب الحياة دوراً ضخماً في هذه المعادلة. فدبي توفر عقارات فاخرة، ومطاعم عالمية، ومدارس دولية خاصة، ومستوى من الأمان يصنف باستمرار ضمن الأفضل عالمياً.

بالنسبة للمهنيين الذين يبدؤون في تأسيس عائلات أو يبحثون ببساطة عن تجربة يومية أكثر سلاسة، فإن هذا المزيج يعتبر قوة دافعة قوية.

ويقارن بعض المتشككين دبي بمدينة لاس فيجاس؛ يصفونها بأنها براقة، جريئة. لكن الواقع أكثر دقة وعمقاً. فعلى العكس من مدينة بنيت حول الألعاب والترفيه، فإن أساس دبي هو التجارة، واللوجستيات، والطيران، والسياحة، والتمويل.

جغرافيا، تقع المدينة عند مفترق طرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين، هذا الموقع استراتيجي للغاية؛ فبدلاً من التركيز حصرياً على الأسواق الأمريكية والأوروبية، يمكنهم الاستفادة من الاقتصادات الناشئة ذات إمكانات النمو القوية. إن رأس المال أصبح عالمياً بشكل متزايد، وكذلك الطموح.

دبي مصممة للحركة

وقد تكون الاجتماعات المالية في مركز دبي المالي العالمي صباحاً، وفي مركز التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت بعد الظهر، متبوعة بعشاء على الواجهة البحرية في دبي مارينا ليلاً. تمتد المدينة على طول الطرق السريعة الرئيسية.

ولهذا السبب يختار العديد من الوافدين الجدد استئجار سيارة خلال أسابيعهم أو أشهرهم الأولى. الأمر لا يتعلق بالتباهي بالسيارات الفاخرة، رغم أنك سترى الكثير منها، بل يتعلق بالكفاءة.

امتلاك وسيلة تنقل خاصة يسمح لك بالتنقل وفق جدولك الخاص، واستكشاف الأحياء، وزيارة المكاتب، وحضور الاجتماعات المفاجئة دون الاعتماد على تطبيقات النقل. في مكان تظهر فيه الفرص بسرعة، التنقل يعني القوة.

والانتقال من «وول ستريت» إلى دبي ليس مجرد تغيير في منظر المكتب، بل هو تحول ثقافي عميق. للإمارات أعراف وتقاليد وإطار قانوني خاص بها.

قد تبدو آداب العمل مألوفة ومختلفة في آن واحد. ومع ذلك، تعد دبي واحدة من أكثر المدن عالمية في العالم؛ حيث يتم التحدث بالإنجليزية على نطاق واسع، وتدار الأعمال بأسلوب عالمي.

وبالنسبة للأمريكيين القلقين من الشعور بالغربة، فإن الانتقال غالباً ما يكون أسلس من المتوقع. رغم ذلك، فإن النجاح يتطلب الاحترام والقدرة على التكيف والرغبة في فهم السياق المحلي. قد يكون الحلم الأمريكي في طور التطور، لكن هذا لا يعني تصدير كل شيء كما هو دون تغيير.

حقيقة واقعية

هل هذا هو حقاً «الحلم الأمريكي الجديد»؟ قد تبدو هذه العبارة درامية، لكنها تعبر عن حقيقة واقعة. كان الحلم الأمريكي التقليدي يدور حول الحراك الصاعد، ملكية المنازل.

والاستقلال المالي. في عالم اليوم، يتعلق الأمر أيضاً بـ«الاختيار»؛ حرية اختيار المكان الذي تبني فيه حياتك المهنية وحياتك. بالنسبة لبعض العاملين في مجال التمويل، تقدم دبي مزيجاً من الفرص وأسلوب الحياة والوصول العالمي الذي يشعرون أنه يتماشى مع ذلك الحلم المحدث.

لا يتعلق الأمر بالتخلي عن الولايات المتحدة، بل يتعلق بتوسيع الأفق. ستظل «وول ستريت» تتمتع دائماً بسحرها الخاص، ولكن في عالم تتدفق فيه رؤوس الأموال رقمياً ولا تنام فيه الأسواق، لا يحتاج الطموح إلى رمز بريدي واحد.

